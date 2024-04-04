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Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

На Тюменских дорогах начали замечать первых самокатчиков

На Тюменских дорогах начали замечать первых самокатчиков

4 апреля 2024, 10:47
Фото: 1MI

На Тюменских дорогах начали замечать первых самокатчиков

По словам водителей и очевидцев, многие из них не соблюдают правила ПДД и безопасности, а также мешают проезду машин

В Тюмени на городских дорогах начали замечать электросамокатчиков. Кадры, снятые местными жителями опубликовал телеграм — канал «Тюмень с огоньком». До старта сезона остается еще больше недели.

По словам очевидцев, пока что самокатчиков можно встретить по одному, но все они уже двигаются с нарушениями. Едут по проезжей части на недопустимой скорости, мешают машинам и не соблюдают правила ПДД.

Напомним, что старт сезона электросамокатов начнется 15 апреля, в этом году для этого транспорта в городе расширят число так называемых «медленных» зон, а при плохой погоде вся система будет становиться недоступной.

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