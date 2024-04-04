На Тюменских дорогах начали замечать первых самокатчиков

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Тюмени на городских дорогах начали замечать электросамокатчиков. Кадры, снятые местными жителями опубликовал телеграм — канал «Тюмень с огоньком». До старта сезона остается еще больше недели.
По словам очевидцев, пока что самокатчиков можно встретить по одному, но все они уже двигаются с нарушениями. Едут по проезжей части на недопустимой скорости, мешают машинам и не соблюдают правила ПДД.
Напомним, что старт сезона электросамокатов начнется 15 апреля, в этом году для этого транспорта в городе расширят число так называемых «медленных» зон, а при плохой погоде вся система будет становиться недоступной.