На детском омбудсмене во время визита в Тюмень заметили платье за 125 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
«Ручная отделка из шелк-плиссе по груди и манжетам. Состав: шерсть, эластан», — указано в описании модели платья.
Shatu — российский бренд женской одежды, основанный в 1997 году Светланой Шатуновой. На протяжении двадцати лет Светлана работала исключительно с частными клиентами в направлении индивидуального пошива, оттачивая свое дизайнерское мастерство. В настоящее время Светлана Шатунова уже занимается выпуском авторских коллекций бренда Shatu. Дизайнер отмечает, что вещи из коллекций Shatu — вне возраста: одно и то же платье может купить, как и молодая девушка, так и ее мать.
Напомним, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова находится с рабочим визитом в Тюмени в рамках XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах России. Мероприятие стартовало в областной столице 3 апреля. В четверг, 4 апреля, состоится подведение итогов работы съезда.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы потратили в январе на платные услуги более 14,3 миллиарда рублей — это на 30 миллионов рублей превышает показатели декабря 2023 года. При этом, пятая часть данной суммы пошла на оплату коммуналки.