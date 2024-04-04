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В Тюмень детский омбудсмен приехала в платье за 125 тысяч рублей

На детском омбудсмене во время визита в Тюмень заметили платье за 125 тысяч рублей

4 апреля 2024, 08:48
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмень детский омбудсмен приехала в платье за 125 тысяч рублей

Платье от российского бренда Shatu стоимостью 125 тысяч рублей заметили на уполномоченном при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой во время рабочего визита в Тюмень пишет 72.RU.
«Ручная отделка из шелк-плиссе по груди и манжетам. Состав: шерсть, эластан», — указано в описании модели платья.

Shatu — российский бренд женской одежды, основанный в 1997 году Светланой Шатуновой. На протяжении двадцати лет Светлана работала исключительно с частными клиентами в направлении индивидуального пошива, оттачивая свое дизайнерское мастерство. В настоящее время Светлана Шатунова уже занимается выпуском авторских коллекций бренда Shatu. Дизайнер отмечает, что вещи из коллекций Shatu — вне возраста: одно и то же платье может купить, как и молодая девушка, так и ее мать.

Напомним, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова находится с рабочим визитом в Тюмени в рамках XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах России. Мероприятие стартовало в областной столице 3 апреля. В четверг, 4 апреля, состоится подведение итогов работы съезда.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы потратили в январе на платные услуги более 14,3 миллиарда рублей — это на 30 миллионов рублей превышает показатели декабря 2023 года. При этом, пятая часть данной суммы пошла на оплату коммуналки.

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