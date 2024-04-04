На детском омбудсмене во время визита в Тюмень заметили платье за 125 тысяч рублей

Shatu — российский бренд женской одежды, основанный в 1997 году Светланой Шатуновой. На протяжении двадцати лет Светлана работала исключительно с частными клиентами в направлении индивидуального пошива, оттачивая свое дизайнерское мастерство. В настоящее время Светлана Шатунова уже занимается выпуском авторских коллекций бренда Shatu. Дизайнер отмечает, что вещи из коллекций Shatu — вне возраста: одно и то же платье может купить, как и молодая девушка, так и ее мать.