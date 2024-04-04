Итоги дня: дефицит кадров в строительстве, большая реновация, ремонт муравейника

Сейчас, согласно источникам, в администрации не хватает как минимум 7 квалифицированных чиновников, которые смогли бы заниматься реализацией проектов по застройке дорог и жилых комплексов. С этим же появляются проблемы с госзакупками, больше половины или не выполнены, или выполнены с нарушениями.