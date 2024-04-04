Итоги дня: дефицит кадров в строительстве, большая реновация, ремонт муравейника

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В городском управлении строительства — острый дефицит кадров. Об этом Тюменским СМИ рассказали анонимные источники в мэрии. Из-за этого строительство в городе могут ждать серьезные проблемы.
Сейчас, согласно источникам, в администрации не хватает как минимум 7 квалифицированных чиновников, которые смогли бы заниматься реализацией проектов по застройке дорог и жилых комплексов. С этим же появляются проблемы с госзакупками, больше половины или не выполнены, или выполнены с нарушениями.
Знаменитый дом по улице Республики, или, в простонародье «Муравейник» отремонтируют к 2035 году. Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта.
Работы разделят на три этапа: в 2024–2026 годах заменят лифты, в 2027–2029 годах отремонтируют подвальные помещения и фасады, в 2033–2035 годах восстановят системы теплоснабжения и электроснабжения. Власти уже пытались отремонтировать фасад дома, но им не хватило денег. Внешне же дом мало преобразится. Максимум, по словам чиновников его или обошьют, или покрасят.
В Тюмени построят новый многофункциональный центр. Об этом рассказала городская администрация. Сейчас участок уже находится на счету у инвестора, а проектная документация уже начала разрабатываться. Войдут в новый центр кафе, детские зоны, офисы и концертные залы. Появится новое здание на пересечении улиц Мориса Тореза — Малыгина. Сколько потратят на проект — неизвестно.