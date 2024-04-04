«Хаос на рынке»: в Тюмени резко упал спрос на аренду квартир

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Обычно наплыв клиентов, желающих снять жилье в Тюмени, ожидается в марте, а в феврале на рынке затишье. Однако в этом году все произошло иначе.
«Рынок очень нестабилен. Мы думали, что из-за того, что люди стали реже покупать квартиры, спрос на аренду вырастет, особенно в сезонный месяц — март. Однако в феврале звонков была уйма, а сейчас — затишье», — говорит риелтор.
Он предполагает, что такое нынешняя ситуация обусловлена общей напряженностью в вопросе недвижимости. С учетом того, что уже летом должна завершиться ипотечная программа с Господдержкой, а некоторые источники обещают льготы на покупку вторички, люди находятся в замешательстве и не знают, снимать им квартиру или брать ипотеку.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, какие подводные камни есть у покупки новостройки и вторичного жилья в Тюмени.