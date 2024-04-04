«Хаос на рынке»: в Тюмени резко упал спрос на аренду квартир

Он предполагает, что такое нынешняя ситуация обусловлена общей напряженностью в вопросе недвижимости. С учетом того, что уже летом должна завершиться ипотечная программа с Господдержкой, а некоторые источники обещают льготы на покупку вторички, люди находятся в замешательстве и не знают, снимать им квартиру или брать ипотеку.