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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Тюмени резко упал спрос на аренду квартир.

«Хаос на рынке»: в Тюмени резко упал спрос на аренду квартир

4 апреля 2024, 10:54
Фото: 1MI
В Тюмени резко упал спрос на аренду квартир.

В Тюмени резко упал спрос на аренду квартир

Как рассказал «Нашему городу» риелтор крупной тюменской компании Максим Ершов, на фоне февраля рынок аренды в городе просел. При том он достаточно долгое время пребывает в непростом состоянии — покупатели берут квартиры по завышенной цене, а хорошие квартиры с низкой платой игнорируют.

Обычно наплыв клиентов, желающих снять жилье в Тюмени, ожидается в марте, а в феврале на рынке затишье. Однако в этом году все произошло иначе.

«Рынок очень нестабилен. Мы думали, что из-за того, что люди стали реже покупать квартиры, спрос на аренду вырастет, особенно в сезонный месяц — март. Однако в феврале звонков была уйма, а сейчас — затишье», — говорит риелтор.

Он предполагает, что такое нынешняя ситуация обусловлена общей напряженностью в вопросе недвижимости. С учетом того, что уже летом должна завершиться ипотечная программа с Господдержкой, а некоторые источники обещают льготы на покупку вторички, люди находятся в замешательстве и не знают, снимать им квартиру или брать ипотеку.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, какие подводные камни есть у покупки новостройки и вторичного жилья в Тюмени.

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