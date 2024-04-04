Гендиректор РЭО Буцаев ответил на вопросы о работе реестра утилизаторов

По мнению Дениса Буцаева, предприятия по утилизации отходов играют важную роль в механизме расширенной ответственности производителей. Сам реестр был сформирован с целью защиты прав и интересов всех добросовестных участников реформы. Теперь производители могут выполнять свои обязательства в рамках РОП путем заключения соглашения с утилизатором, включенным в реестр. Предприятия-утилизаторы проявляют заинтересованность в диалоге по данной теме, а реестр уже функционирует и активно наполняется. Одни организации уже включены в реестр, другие ожидают выездной оценки, сообщил Денис Буцаев.