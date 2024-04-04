Гендиректор РЭО Буцаев ответил на вопросы о работе реестра утилизаторов

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
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Updated Сегодня, 10:35
В семинаре приняли участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и гендиректор РЭО Денис Буцаев. Они дали ответы более чем 40 на вопросов, связанных с работой реестра, пишет newsnn.ru.
По мнению Дениса Буцаева, предприятия по утилизации отходов играют важную роль в механизме расширенной ответственности производителей. Сам реестр был сформирован с целью защиты прав и интересов всех добросовестных участников реформы. Теперь производители могут выполнять свои обязательства в рамках РОП путем заключения соглашения с утилизатором, включенным в реестр. Предприятия-утилизаторы проявляют заинтересованность в диалоге по данной теме, а реестр уже функционирует и активно наполняется. Одни организации уже включены в реестр, другие ожидают выездной оценки, сообщил Денис Буцаев.
Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр после проведения тщательной оценки заявлений. В случае необходимости проводят выездную оценку. Перед принятием окончательного решения осуществляется проверка оборудования предприятия, а также всех линий и х мощностей. Эти меры принимаются для предотвращения выпуска «липовых» актов утилизации
В рамках семинара в Росприроднадзоре обсуждались проблемы, связанные с неправильным заполнением документации. По словам Дениса Буцаева, наиболее распространенными ошибками являются расхождение информации в заявлении и документации и несоответствие требованиям разработки технологического регламента организации, например отсутствие необходимых документов на продукцию. Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо формировать пакет документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 года № 2400.
Информация об утилизаторах доступна на сайте ЕФГИС УОИТ. Сведения в реестре регулярно обновляются. Для получения актуальных данных можно обратиться к разделу «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров».
По словам Игоря Забралова, директора по устойчивому развитию РЭО, информация об утилизаторах доступна всем лицам и не требует прохождения процедуры регистрации или авторизации на сайте.