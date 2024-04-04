Эксперт: Томас Бах — могильщик олимпийского движения

Ситуация в международном олимпийском движении сегодня достаточно сложная для участия спортсменов из России и Белоруссии на Играх в Париже, отметил в беседе с изданием вице-президент университета «Синергия», д. э. н., профессор Владимир Леднев. Возникает впечатление, что руководство МОК разрушает олимпийское наследие, которое формировалось на протяжении долгого времени. Было принято решение начать мониторинг высказываний спортсменов, что по сути сводится к цензуре и не имеет никакого отношения к истинным идеалам олимпийской хартии. Интересно, что подобного не происходит с спортсменами из других стран, а затрагиваются только российские и белорусские. Такой подход — это и есть двойные стандарты, подчеркнул эксперт.