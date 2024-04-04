Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
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Updated Сегодня, 16:59
Он сообщил, что была создана специальная комиссия для отслеживания таких заявлений и призвал украинскую сторону предоставить информацию о поведении российских спортсменов и чиновников, которые выражают поддержку России. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Ситуация в международном олимпийском движении сегодня достаточно сложная для участия спортсменов из России и Белоруссии на Играх в Париже, отметил в беседе с изданием вице-президент университета «Синергия», д. э. н., профессор Владимир Леднев. Возникает впечатление, что руководство МОК разрушает олимпийское наследие, которое формировалось на протяжении долгого времени. Было принято решение начать мониторинг высказываний спортсменов, что по сути сводится к цензуре и не имеет никакого отношения к истинным идеалам олимпийской хартии. Интересно, что подобного не происходит с спортсменами из других стран, а затрагиваются только российские и белорусские. Такой подход — это и есть двойные стандарты, подчеркнул эксперт.
Томас Бах, безусловно, достиг успехов как спортсмен и олимпийский чемпион по фехтованию, но его руководство МОКом оказалось не видным и слабым. Это приводит к серьезному кризису в олимпийском движении, добавил Леднев. В прошлом подобную ситуацию разрешил Хуан Антонио Самаранч. Сегодняшние действия МОК приводят к тому, что российские спортсмены могут отказаться участвовать в Играх в Париже. В результате проиграют все стороны, так как Россия и сегодня является великой спортивной державой. Однако в МОК уже принято решение. Это очень печально и не соответствует олимпийской хартии. Можно назвать Томаса Баха могильщиком олимпийского движения, резюмировал эксперт.
29 марта было объявлено, что, в соответствии с правилами МОК, российские и белорусские спортсмены могут участвовать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми ведомствами.