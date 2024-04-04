Базу отдыха в лесу под Тюменью выставили на продажу

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Под Тюменью выставили на продажу базу отдыха «Сота Парк», расположенную в сосновом лесу в 20 минутах езды от города. Соответствующее объявление было опубликовано на «Авито».
Общая площадь базы составляет 3.2 гектара. На ее территории расположены четыре геокупола, пять сафари-тентов, баня, детская площадка, зоны для кемпингов, сцена, озеро и спортивные площадки, а зимой — горка для ватрушек.
«По всей территории безлимитный WiFi. Водоснабжение от трех скважин, вода в куполах очищается, электричество во всех домиках, а также уличное освещение на всей территории базы. Есть полный набор инструментов для поддержания базы, для зимы — снегоуборщик. Для проживания работников базы имеется теплый домик», — указал в описании продавец.
Он добавил, что будущий владелец получит наработанную базу клиентов и без дополнительных вложений сможет зарабатывать до 8 миллионов в год. Также он подчеркнул, что на территории есть много места для установки новых домиков, кафе или веревочного парка. За базу отдыха нынешний владелец просит 33 миллиона рублей. Причину продажи он не раскрывает.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу торговый центр на Пермякова. За него просят 600 миллионов рублей.