Базу отдыха в лесу под Тюменью выставили на продажу

Он добавил, что будущий владелец получит наработанную базу клиентов и без дополнительных вложений сможет зарабатывать до 8 миллионов в год. Также он подчеркнул, что на территории есть много места для установки новых домиков, кафе или веревочного парка. За базу отдыха нынешний владелец просит 33 миллиона рублей. Причину продажи он не раскрывает.