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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Тюмени начали стройку нового экстремального аттракциона

В Тюмени начали стройку нового экстремального аттракциона высотой в 20 метров

3 апреля 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени начали стройку нового экстремального аттракциона

Пока что работники ждут постоянных плюсовых температур, по задумке конструкция должна быть еще выше.

В Тюмени начали стройку нового аттракциона. Об этом сообщают представители Тюменского парка. По задумке, все прокатившиеся почувствуют себя падающими с 6 этажа.

Сам аттракцион получил название «Свободное падение». По задумке, сначала все катающиеся поднимаются на высоту 20 метров, а после падают вниз с этой высоты. Пока же конструкторы закончили только основную структуру аттракциона, для продолжения работ нужны постоянные плюсовые температуры. Появиться аттракцион должен на Цветочном бульваре недалеко от бывшего аттракциона «Стелла», который руководство парка убрало из соображений безопасности.

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