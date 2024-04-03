В Тюмени начали стройку нового экстремального аттракциона высотой в 20 метров

Сам аттракцион получил название «Свободное падение». По задумке, сначала все катающиеся поднимаются на высоту 20 метров, а после падают вниз с этой высоты. Пока же конструкторы закончили только основную структуру аттракциона, для продолжения работ нужны постоянные плюсовые температуры. Появиться аттракцион должен на Цветочном бульваре недалеко от бывшего аттракциона «Стелла», который руководство парка убрало из соображений безопасности.