В ДТП с большегрузом на тюменской «трассе смерти» пострадал человек

Вчера в районе 11 часов вечера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись микроавтобус «Mercedes» и большегруз «MAN». Предварительно установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса не выдержал необходимую дистанцию до движущейся впереди фуры «MAN».