В ДТП с большегрузом на тюменской «трассе смерти» пострадал человек

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Вчера в районе 11 часов вечера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись микроавтобус «Mercedes» и большегруз «MAN». Предварительно установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса не выдержал необходимую дистанцию до движущейся впереди фуры «MAN».
В результате аварии водитель «Mercedes» получил травмы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что автобус Тюмень — Тобольск вылетел с трассы из-за отпавшего колеса. В момент аварии в автобусе находились 13 пассажиров.