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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Тюменцы пожаловались на превратившиеся в грязевое месиво дороги

3 апреля 2024, 10:49
С приходом весны жители Тюменского района ощутили всю прелесть бездорожья. Дороги и дворы в некоторых населенных пунктах превратились в сплошное месиво, где невозможно проехать на машине.

В частности, на проблему пожаловались жители деревни Якуши. По дороге им не удается проехать даже на лошади с телегой. Селяне просят отсыпать дороги щебнем, шлаком или использовать дорожные плиты, пишет «КП-Тюмень».

Аналогичные проблемы возникли и у жителей Звездной улицы. Они приложили к своей жалобе фотографии, на которых видны огромные кучи грязи и глубокие рытвины на дороге. В администрации Тюменского района сообщили, что специалисты уже занимаются откачкой воды с мест подтопления.

Власти также объяснили, что строительство дорог в твердом исполнении на площадках ИЖС происходит по очереди из-за большого числа заявок. В данный момент нуждаются в строительстве дорог более 70 участков в Тюменской области.

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