Тюменцы пожаловались на превратившиеся в грязевое месиво дороги

Аналогичные проблемы возникли и у жителей Звездной улицы. Они приложили к своей жалобе фотографии, на которых видны огромные кучи грязи и глубокие рытвины на дороге. В администрации Тюменского района сообщили, что специалисты уже занимаются откачкой воды с мест подтопления.