Тюменцы пожаловались на превратившиеся в грязевое месиво дороги

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В частности, на проблему пожаловались жители деревни Якуши. По дороге им не удается проехать даже на лошади с телегой. Селяне просят отсыпать дороги щебнем, шлаком или использовать дорожные плиты, пишет «КП-Тюмень».
Аналогичные проблемы возникли и у жителей Звездной улицы. Они приложили к своей жалобе фотографии, на которых видны огромные кучи грязи и глубокие рытвины на дороге. В администрации Тюменского района сообщили, что специалисты уже занимаются откачкой воды с мест подтопления.
Власти также объяснили, что строительство дорог в твердом исполнении на площадках ИЖС происходит по очереди из-за большого числа заявок. В данный момент нуждаются в строительстве дорог более 70 участков в Тюменской области.