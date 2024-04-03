Школьники из Москвы рассказали про обрушение потолка во время занятий

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает, что во время урока учитель решил открыть окно, и порыв ветра сорвал 12 пластиковых панелей с потолка.
«Это произошло очень быстро, буквально за секунду. Никто не успел убежать или даже подскочить с места. Одному мальчику потолочный квадрат ударил прямо в голову — учительница больше всего испугалась за него. Пока ожидали скорую помощь, детей осматривала медсестра, а затем их доставили в больницу», — рассказала одноклассница пострадавших школьников.
По словам руководства школы, последний раз потолок в классе открывали около года назад, когда нужно было заменить одну из ламп. Рабочие также проверили систему вентиляции, разобрав еще несколько панелей.
Однако инженер Александр Беляев, специалист строительной компании, считает, что нельзя винить рабочих сервисной службы.
«На фотографиях видно, что потолок в классе был сделан по такой конструкции, когда панели из гипсокартона, пластмассы или других материалов укладываются на квадратную обрешетку. Важно отметить, что они укладываются, а не прикручиваются. Такая конструкция должна выдерживать сквозняки, но не ураганный ветер», — объяснил эксперт.