Школьники из Москвы рассказали про обрушение потолка во время занятий

Сегодня во время урока в московской школе №1550 произошло обрушение потолочных панелей. В результате инцидента пострадало четверо детей, но, к счастью, все они отделались ушибами. По мнению директора учреждения, потолок мог быть плохо закреплен рабочими, которые занимались заменой ламп.