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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Раненые совы из Тюмени нашли новый дом на экоферме в Свердловской области

3 апреля 2024, 10:18
Раненых сов из Тюмени доставили в Свердловскую область на специальную ферму «Славянское Гнездо». До этого птицы прошли процедуру восстановления в центре для диких животных «У Лукоморья».

В этом году в Тюменской области встречалось много сов, которым требовалась серьезная помощь. Например, полярная сова по имени Софик лишилась одного из крыльев, но благодаря усилиям ветеринаров ей удалось спасти жизнь. Сова прошла сложное лечение в Тюмени и теперь нашла новый дом, пишет «КП-Тюмень».

К сожалению, из-за полученных травм раненые совы уже не смогут вернуться в природу. Чтобы пернатые чувствовали себя хорошо, им подготовили просторные вольеры на экоферме.

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