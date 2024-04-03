Раненые совы из Тюмени нашли новый дом на экоферме в Свердловской области

В этом году в Тюменской области встречалось много сов, которым требовалась серьезная помощь. Например, полярная сова по имени Софик лишилась одного из крыльев, но благодаря усилиям ветеринаров ей удалось спасти жизнь. Сова прошла сложное лечение в Тюмени и теперь нашла новый дом, пишет «КП-Тюмень».