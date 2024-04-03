Горы мусора в центре Тюмени. Жители бьют тревогу из-за образовавшейся свалки

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Настоящая мусорная свалка образовалась на одной из центральных улиц Тюмени. О состоянии некогда обычного пункта выброса мусора местные жители сообщили в городской паблик «ЧС Тюмень».
По словам жильцов по улице Республики, мусор у них не вывозят несколько недель, поэтому отходы начали выкидывать рядом с баками, даже закидав мусором часть парковки у дома.
Многие жители с опаской поджидают подступающего тепла, понимая, что все отходы начнут таять, разнося невыносимый запах по всему микрорайону.
Пока не пнуть кого-нибудь, никто и не почешится даже. А нам наблюдать вот эту разрастающуюся свалку, которая увеличивается не по дням, а по часам, прям как в сказке. — рассказали обеспокоенные жители
«Нашему городу» ситуацию прокомментировал региональный оператор по вывозу мусора ООО «ТЭО», по его словам, мусор вывозится регулярно, а забивают баки те, для кого площадка для выноса мусора не предусмотрена.
Поскольку площадка не изолирована, ею также пользуются иные компании, на которых данные контейнеры не рассчитаны. Со своей стороны, региональный оператор полагает, что для решения вопроса с несанкционированным складированием отходов необходимо исключить возможность доступа к площадке сторонним лицам, либо совместно с представителями таких компаний установить на контейнерной площадке дополнительные контейнеры в достаточном количестве, при этом, такие лица также должны нести ответственность за уборку места накопления, как и собственник — сообщили представители компании