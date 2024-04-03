Голодными не останемся. Тюменская область стала мясным и молочным лидером на Урале

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Тюмень стала лидером по производству сельскохозяйственной продукции на всем Урале. Об этом сообщает интернет-портал URA.RU. Статистику приводили за последний квартал ушедшего года.
Как рассказали представители агропромышленного комплекса, произвели фабрики в области 750 тыс. единиц яйца, 330 килограмм молока и 130 килограмм мяса на душу населения. Это почти в полтора раза выше, чем у занимающей второе место Челябинской области. Всего же обогнать Тюмени удалось 3 лидирующих региона — Кроме Челябинска это Курган и Свердловская область.