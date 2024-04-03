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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 11:01

Голодными не останемся. В Тюмени производят больше всего молока и мяса на Урале

Голодными не останемся. Тюменская область стала мясным и молочным лидером на Урале

3 апреля 2024, 10:53
Фото: 1MI

Голодными не останемся. В Тюмени производят больше всего молока и мяса на Урале

В лидерстве по производству у Тюмени не только молоко и мясо, но также яйца и кисломолочные продукты. Власти надеются на дальнейший рост.

Тюмень стала лидером по производству сельскохозяйственной продукции на всем Урале. Об этом сообщает интернет-портал URA.RU. Статистику приводили за последний квартал ушедшего года.

Как рассказали представители агропромышленного комплекса, произвели фабрики в области 750 тыс. единиц яйца, 330 килограмм молока и 130 килограмм мяса на душу населения. Это почти в полтора раза выше, чем у занимающей второе место Челябинской области. Всего же обогнать Тюмени удалось 3 лидирующих региона — Кроме Челябинска это Курган и Свердловская область.

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