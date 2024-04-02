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Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Тюменский ЗАГС назвал самые редкие в области имена

Тюменский ЗАГС назвал самые редкие в области имена

2 апреля 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney

Тюменский ЗАГС назвал самые редкие в области имена

Привел ЗАГС Тюмени статистику по именам за первую половину 2024 года. Самыми популярными стали два имени, крайне редких в регионе сразу шесть.
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Дети

Тюменский ЗАГС назвал самые популярные в области имена за первую половину 2024 года. Среди имен для девочек лидер сменился: им стало имя София, вырвав победное место у Анны, которое тоже находится на первых строчках по популярности.

У мальчиков же самое распространенное имя осталось неизменным: чаще всего родители новорожденных выбирают имя Александр. На замыкающих местах расположились Михаил, Артём и Марк.

Назвал ЗАГС и самые редкие имена: у девочек ими стали Матрёна, Дарча и Галина, у мальчиков — Арман и Джалиль.

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