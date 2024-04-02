Тюменский ЗАГС назвал самые редкие в области имена

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Тюменский ЗАГС назвал самые популярные в области имена за первую половину 2024 года. Среди имен для девочек лидер сменился: им стало имя София, вырвав победное место у Анны, которое тоже находится на первых строчках по популярности.
У мальчиков же самое распространенное имя осталось неизменным: чаще всего родители новорожденных выбирают имя Александр. На замыкающих местах расположились Михаил, Артём и Марк.
Назвал ЗАГС и самые редкие имена: у девочек ими стали Матрёна, Дарча и Галина, у мальчиков — Арман и Джалиль.