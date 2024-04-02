Стал известен топ благополучных для проживания городов в России по итогам 2023 года

Необходимо отметить, что долгое время город ассоциировался с плохой экологией. Чтобы решить эту проблему, «Норникель» запустил «Серную программу», целью которой является существенное снижение выбросов на 45%. Компания уже вложила более 180 миллиардов рублей в реализацию данной инициативы. С 2021 года также развивается проект «Чистый Норильск», в рамках которого за 10 лет будут демонтированы около 500 объектов, убраны 2 миллиона тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома. Об этом пишет kp.ru.