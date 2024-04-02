Стал известен топ благополучных для проживания городов в России по итогам 2023 года

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В топ самых благополучных мегаполисов вошла Москва с индексом качества городской среды 304 балла из 360 возможных, после нее следуют Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Рейтинг городов с населением не менее 250 тысяч человек возглавили Мытищи и Химки Московской области, а также Ярославль. Об этом сообщает prmira.ru.
Отдельно были рассмотрены города, которые расположены в условно дискомфортном климате. Среди крупных городов с населением от 100 тысяч до одного миллиона человек первое место занял Ханты-Мансийск с 252 баллами, второе место — Сургут с 228 баллами. Третье место с 225 баллами досталось Норильску.
Стоит отметить, что город с достаточно тяжелыми климатическими и экологическими условиями заметно преобразился за последние несколько лет. В 2017 году компания «Норникель» осуществила установку широкополосного интернета за свой счет. В 2020 году компания построила спортивно-оздоровительный комплекс «Айка», который стал одним из лучших в Арктике. Сейчас там проводятся все спортивные мероприятия.
В городе также идет масштабная реновация. Дизайнеры и архитекторы разработали проект «Северный полис будущего», на реализацию которого до 2035 года будет выделено 120 миллиардов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Компания «Норникель», которая является градообразующим предприятием, вложит в этот проект более 81 миллиарда рублей. Проект получил положительную оценку как от жителей Норильска, так и от федеральных властей.
Суровые зимние условия в городе также принимаются во внимание — на общественных маршрутах курсируют специальные северные автобусы с обогревом, имеется более полусотни обогреваемых остановок, где можно согреть руки и подзарядить телефон.
Необходимо отметить, что долгое время город ассоциировался с плохой экологией. Чтобы решить эту проблему, «Норникель» запустил «Серную программу», целью которой является существенное снижение выбросов на 45%. Компания уже вложила более 180 миллиардов рублей в реализацию данной инициативы. С 2021 года также развивается проект «Чистый Норильск», в рамках которого за 10 лет будут демонтированы около 500 объектов, убраны 2 миллиона тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома. Об этом пишет kp.ru.
Опыт Норильска показывает, что для запуска крупных проектов, меняющих жизнь городского населения в лучшую сторону, необходимы значительные инвестиции. Государство не может справиться с этой задачей самостоятельно, и без помощи бизнеса не обойтись. Сейчас набирает обороты тенденция, когда бизнес становится главным катализатором перемен.