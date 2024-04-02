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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Пришла на помощь. Жительница Уватского района спасла жизнь попавшему в аварию

Пришла на помощь. Жительница Уватского района спасла жизнь попавшему в аварию мужчине

2 апреля 2024, 11:07
Фото: 1MI

Пришла на помощь. Жительница Уватского района спасла жизнь попавшему в аварию

Ехала женщина в сторону Тобольска, когда увидела разбитый автомобиль на трассе. Пострадавшему неравнодушная оказала всю необходимую помощь до приезда скорой.

Жительница Уватского района спасла жизнь пострадавшему ДТП мужчине. Об этом сообщает районная администрация.

Ехавшая в сторону Тобольска Елена Сабадашева заметила на трассе въехавший в бордюр автомобиль. Водитель не справился с управлением из-за сердечного приступа. Женщина вытащила уже потерявшего сознание пострадавшего и оказала необходимую помощь до прибытия скорой. Мужчину доставили в больницу, а машину отбуксировали. Сейчас пострадавший проходит лечение, его жизни ничего не угрожает.

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