Пришла на помощь. Жительница Уватского района спасла жизнь попавшему в аварию мужчине

Ехавшая в сторону Тобольска Елена Сабадашева заметила на трассе въехавший в бордюр автомобиль. Водитель не справился с управлением из-за сердечного приступа. Женщина вытащила уже потерявшего сознание пострадавшего и оказала необходимую помощь до прибытия скорой. Мужчину доставили в больницу, а машину отбуксировали. Сейчас пострадавший проходит лечение, его жизни ничего не угрожает.