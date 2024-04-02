На реставрацию церкви 18 века в Тобольске направили 27 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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В Тобольске отреставрируют Крестовоздвиженскую церковь. Разработкой проектной документации для проведения работ займется АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» из Москвы, сообщили в информационном центре правительства региона.
Компания занимается реставрацией памятников архитектуры и икон порядка 50 лет. На разработку документации ей выделили 26.9 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает Министерство культуры РФ.
Церковь была построена в 1652 году. В 1743 году она сгорела, но ее отстроили заново. В 1754 году на деньги прихожан и купцов была построена новая каменная церковь. В 2004 году ее законсервировали для проведения последующей реставрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отремонтируют ДК «Строитель» на Республики, построенный в 1986 году. На реконструкцию потратят 1.9 миллиарда рублей.