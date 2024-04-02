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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Дорожную разметку в Тюмени обновят к майским праздникам

Дорожную разметку в Тюмени планируют обновить к майским праздникам

2 апреля 2024, 07:38
Фото: 1MI

Дорожную разметку в Тюмени обновят к майским праздникам

Сроки проведения работ во многом зависят от погоды. Не обделят новой разметкой и региональные дороги.

Дорожную разметку в Тюмени обновят к майским праздникам. Об этом в администрации города рассказали Ura.ru.

«Нанесение дорожной разметки красками выполняется при устоявшейся температуре воздуха от +10 градусов, термопластиком — от +15. Обновление дорожной разметки с применением краски в центральной части города планируется выполнить к майским праздникам. При данных погодных условиях подрядные организации приступят к работам», — сообщили в администрации.
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Также планируется обновить разметку и на региональных дорогах. Работы будут проводиться в два этапа — в мае и августе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году в Тюмени построят более 12 километров новых дорог. Помимо этого, планируется ремонт на 58 улицах, общая протяженность которых составляет 50 километров.

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