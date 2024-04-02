Дорожную разметку в Тюмени планируют обновить к майским праздникам

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Дорожную разметку в Тюмени обновят к майским праздникам. Об этом в администрации города рассказали Ura.ru.
«Нанесение дорожной разметки красками выполняется при устоявшейся температуре воздуха от +10 градусов, термопластиком — от +15. Обновление дорожной разметки с применением краски в центральной части города планируется выполнить к майским праздникам. При данных погодных условиях подрядные организации приступят к работам», — сообщили в администрации.
Также планируется обновить разметку и на региональных дорогах. Работы будут проводиться в два этапа — в мае и августе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году в Тюмени построят более 12 километров новых дорог. Помимо этого, планируется ремонт на 58 улицах, общая протяженность которых составляет 50 километров.