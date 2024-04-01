Вложившиеся в недвижимость жители страны потеряют сотни тысяч рублей прибыли

Недвижимость же, напротив, из-за нестабильной экономической ситуации только потеряла в цене и выгоде для вложившихся. Если в начале 2010-х квадратный метр мог стоить от 50 до 86 тыс. рублей, то сейчас, в долларовом перерасчете продающие такую недвижимость могут не досчитаться от 500 долларов только за один квадратный метр. Связано это и нестабильным курсом рубля, и с достаточно сильным подешевением жилья. В Москве, например, оно стало дешевле за 10 лет почти в полтора раза.