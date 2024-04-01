Вложившиеся в недвижимость жители страны потеряют сотни тысяч рублей прибыли

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Жители страны, решившиеся вложить деньги в недвижимость могут не досчитаться сотен тысяч рублей прибыли. Об этом в своем исследовании сообщают «Новые известия». Суть материала — в сравнении самых распространенных вкладов в России — в жилплощадь и в ценную валюту.
Как рассказал изданию академик РАН Абел Аганбегян, приводя статистику за 10 лет, безоговорочно по статистике выигрывают те, кто решил купить доллар до 2014 года, тогда его курс составлял около 30 рублей, а после 2014 года вырос более чем в 3 раза, что существенно увеличило доход владельцев этой валюты.
Недвижимость же, напротив, из-за нестабильной экономической ситуации только потеряла в цене и выгоде для вложившихся. Если в начале 2010-х квадратный метр мог стоить от 50 до 86 тыс. рублей, то сейчас, в долларовом перерасчете продающие такую недвижимость могут не досчитаться от 500 долларов только за один квадратный метр. Связано это и нестабильным курсом рубля, и с достаточно сильным подешевением жилья. В Москве, например, оно стало дешевле за 10 лет почти в полтора раза.
Единственный способ отбить затраты на жилье по словам экономиста — постоянно его использовать, сдавая в аренду за среднюю сумму на этом рынке, получая деньги от снимающих бесперебойно.