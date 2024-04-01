В Тюмени машина сбила двух детей

По версии прибывших на место инспекторов ГИБДД, два мальчика вытирали фары стоящим на красный сигнал светофора машинам. Как только загорелся зеленый, ребята решили отойти. Тогда на них наехала иномарка, двигающаяся по крайней правой полосе.