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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В Тюмени машина сбила двух детей

В Тюмени машина сбила двух детей

1 апреля 2024, 14:51

В Тюмени машина сбила двух детей

Оба ребенка отделались ушибами.

В Тюмени на перекрестке улиц Монтажная и Широтная в ДТП пострадали двое малолетних детей. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧС-Тюмень».

По версии прибывших на место инспекторов ГИБДД, два мальчика вытирали фары стоящим на красный сигнал светофора машинам. Как только загорелся зеленый, ребята решили отойти. Тогда на них наехала иномарка, двигающаяся по крайней правой полосе.

Сам водитель рассказал, что детей не заметил из-за стоящих машин и просто не успел среагировать.

Оба ребенка отделались ссадинами и ушибами. По факту случившегося госавтоинспекторы проводят проверку.

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