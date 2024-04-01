В первый день апреля на Тюмень обрушатся ливни

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
В Тюмени 1 апреля синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, осадки в виде мокрого снега с дождем, ливни, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем +2…+6, в темное время суток температура воздуха составит 0…+4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:06, закат в 19:16 продолжительность дня 13 часов 10 минут.
В Тобольске 1 апреля синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, осадки в виде мокрого снега с дождем, ветер до 3,9 м/с. Утром и днем +1…+2, в темное время суток температура воздуха составит 0…+2.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:54, закат в 19:07 продолжительность дня 13 часов 13 минут.
В Ялуторовске 1 апреля ожидается пасмурная погода, дождь, ветер до 6,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут +2…+4, в темное время суток ожидается до 0…+3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:04 закат в 19:13 продолжительность дня 13 часов 9 минут.
В Заводоуковске 1 апреля ожидается пасмурная погода, дождь, ливень, ветер до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +2…+4, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -1…+3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:03, закат в 19:12 продолжительность дня 13 часов 9 минут.
В Ишиме 1 апреля ожидается пасмурная погода, дождь, снег, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+3, в темное время суток температура воздуха составит +2.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:52, закат в 18:59 продолжительность дня 13 часов 7 минут.