В первый день апреля на Тюмень обрушатся ливни

На юге Тюменской области в первый день апреля синоптики обещают облачную погоду, местами пройдет умеренные осадки, в отдельных районах ожидается гололед. Днем термометры покажут +2…+7, в темное время суток ожидается 0…-5. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 1 апреля синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, осадки в виде мокрого снега с дождем, ливни, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем +2…+6, в темное время суток температура воздуха составит 0…+4. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:06, закат в 19:16 продолжительность дня 13 часов 10 минут. В Тобольске 1 апреля синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, осадки в виде мокрого снега с дождем, ветер до 3,9 м/с. Утром и днем +1…+2, в темное время суток температура воздуха составит 0…+2. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:54, закат в 19:07 продолжительность дня 13 часов 13 минут. В Ялуторовске 1 апреля ожидается пасмурная погода, дождь, ветер до 6,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут +2…+4, в темное время суток ожидается до 0…+3. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:04 закат в 19:13 продолжительность дня 13 часов 9 минут. Итоги недели: ненависть к таджикам, охрана в школах, сдача в аренду обмелевшей Туры Узнать подробнее В Заводоуковске 1 апреля ожидается пасмурная погода, дождь, ливень, ветер до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +2…+4, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -1…+3. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:03, закат в 19:12 продолжительность дня 13 часов 9 минут. В Ишиме 1 апреля ожидается пасмурная погода, дождь, снег, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+3, в темное время суток температура воздуха составит +2. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:52, закат в 18:59 продолжительность дня 13 часов 7 минут. Читайте также: Итоги недели: ненависть к таджикам, охрана в школах, сдача в аренду обмелевшей Туры 50-летнему ишимцу, напавшему с ножницами на врачей, грозит статья УК РФ Ни асфальта, ни щебня: жители тюменской деревни оказались отрезаны от цивилизации