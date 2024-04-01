Серьезный метеоудар: график магнитных бурь на апрель 2024

К тому же рекомендуется на злоупотреблять обезболивающими препаратами. Тюменцы к этому во многом склонны, так как головная боль часто может быть вызвана геомагнитными волнениями. Но принимать болеутоляющие препараты нужно только по инструкции, превышать допустимую дозировку нельзя ни в коем случае. Если боль не унимается, то стоит обратиться к врачу.