Серьезный метеоудар: график магнитных бурь на апрель 2024

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Ученые лаборатории солнечной астрономии говорят о том, что 2024 год будет богат на магнитные бури. Планируется, что за год Землю атакует около 20-30 бурь, причем 15% из них могут достигать максимальных значений. Вдобавок, прогноз ученых сигнализирует о том, что текущий цикл солнечной активности достигнет своего пика в первые 6 месяцев года.
Апрель в этом году ожидается особенно непростым. Стоит готовиться, как минимум, к трем мощным геомагнитным атакам, которые могут повлиять на ваше состояние.
1-2 апреля геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Легкие возмущения геомагнитного поля могут наблюдаться ближе к ночи, однако они не будут продолжительными.
3-5 апреля обстановка будет тяжелой. На этот период запланирован первый продолжительный геомагнитный шторм. Его сила будет достигать 3-4 баллов. Тюменцы могут страдать от перепадов настроения, а метеозависимые люди вовсе могут столкнуться с недомоганием.
6-8 апреля геомагнитное поле будет подвергаться незначительным волнениям. Вспышки не будут превышать двух баллов, однако и такие удары могут негативно сказаться на чувствительных к погодным изменениям людях.
9-11 апреля начнется новая мощная буря. Ее сила может достигать 4 баллов. Геомагнитное поле будет подвергаться постоянному волнению. Такое явления может пагубно сказаться на общем самочувствии.
12-18 апреля обстановка будет спокойной. По прогнозам специалистов, солнечная активность будет умеренной и даже метеозависимые люди не должны испытывать дискомфорта в бутовых делах.
19-25 апреля будет непростым временем. На этот период приходится третья мощная магнитная буря. Особенно остро ее проявление будет ощущаться 19–20 апреля и 24–25 апреля. Между этими периодами магнитное поле будет успокаиваться, однако точно предсказать степень волнений в этот период невозможно.
26-30 апреля будут максимально благополучными днями. В эти дни магнитное поле Земли будет особенно спокойным, благодаря чему тюменцы смогут отдохнуть от последовательных атак.
Важно отличать астрологию и астрономию. Если первое — это разновидность гадательной магии, то второе — наука. Магнитные бури — явление астрономическое, а значит научно обоснованное. При том специалисты говорят о доказанности влияния этого явление на здоровье человека. Тюменские врачи предупреждают, что в период магнитных бурь могут обостриться хронические заболевания.
«Это особенно характерно для сердечно-сосудистых заболеваний. Важно быть готовым к перепадам давления и держать под рукой рекомендованные врачом медикаменты», — напоминает врач-терапевт Ирина Когалымова.
В период магнитных бурь может быть нарушена работа сердца, есть вероятность появления дискомфорта в суставах, у некоторых возникают головокружение и сильные головные боли. А потому важно обсудить с лечащим врачом регламент действий на случай ухудшения состояние в период магнитных бурь.
К тому же рекомендуется на злоупотреблять обезболивающими препаратами. Тюменцы к этому во многом склонны, так как головная боль часто может быть вызвана геомагнитными волнениями. Но принимать болеутоляющие препараты нужно только по инструкции, превышать допустимую дозировку нельзя ни в коем случае. Если боль не унимается, то стоит обратиться к врачу.
Кроме того, в это время многие жители Тюмени отмечают изменение настроения. Они могут испытывать депрессивные состояния, вспышки агрессии или приступы тревоги. Чаще всего в ходе бури люди могут ощущать:
Однако для многих важным является и астрологическое влияние месяца. Астролог Наталья Зира предсказывает крайне непростое и богатое на испытания время.
«У нас начался ретроградный Меркурий. Он в представлении не нуждается. Готовьтесь в к проверкам на прочность. Будьте готовы, что ситуации из прошлого произойдут вновь, но вы должны в них повести себя мудрее, чтобы показать, что урок был извечен. В таком случае этот период отличится для вас серьезной прокачкой личности», — говорит астролог.
В купе с магнитными бурями, месяц обещает быть весьма неблагоприятным. Однако терять боевой настрой не стоит. Важно уметь концентрироваться на хорошем и тогда никакие астрологические или даже астрономические явления не смогут вас сломить.