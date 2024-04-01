nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Для тюменцев составили график магнитных бурь на апрель 2024.

Серьезный метеоудар: график магнитных бурь на апрель 2024

1 апреля 2024, 09:45
Фото: 1MI
Для тюменцев составили график магнитных бурь на апрель 2024.

Для тюменцев составили график магнитных бурь на апрель 2024

В апреле тюменцев настигнут три мощных геошторма. Как говорят специалисты, после серии вспышек класса М со стороны Солнца, к Земле направляется поток новых геомагнитных атак, которые могут существенно сказаться на самочувствии жителей Тюмени.

График магнитных бурь на апрель 2024

Ученые лаборатории солнечной астрономии говорят о том, что 2024 год будет богат на магнитные бури. Планируется, что за год Землю атакует около 20-30 бурь, причем 15% из них могут достигать максимальных значений. Вдобавок, прогноз ученых сигнализирует о том, что текущий цикл солнечной активности достигнет своего пика в первые 6 месяцев года.

Апрель в этом году ожидается особенно непростым. Стоит готовиться, как минимум, к трем мощным геомагнитным атакам, которые могут повлиять на ваше состояние.

1-2 апреля геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Легкие возмущения геомагнитного поля могут наблюдаться ближе к ночи, однако они не будут продолжительными.

3-5 апреля обстановка будет тяжелой. На этот период запланирован первый продолжительный геомагнитный шторм. Его сила будет достигать 3-4 баллов. Тюменцы могут страдать от перепадов настроения, а метеозависимые люди вовсе могут столкнуться с недомоганием.

Первая мощная магнитная буря обрушится на Тюмень 3 апреля.Первая мощная магнитная буря обрушится на Тюмень 3 апреля.
Первая мощная магнитная буря обрушится на Тюмень 3 апреля.
Фото: 1MI

6-8 апреля геомагнитное поле будет подвергаться незначительным волнениям. Вспышки не будут превышать двух баллов, однако и такие удары могут негативно сказаться на чувствительных к погодным изменениям людях.

9-11 апреля начнется новая мощная буря. Ее сила может достигать 4 баллов. Геомагнитное поле будет подвергаться постоянному волнению. Такое явления может пагубно сказаться на общем самочувствии.

12-18 апреля обстановка будет спокойной. По прогнозам специалистов, солнечная активность будет умеренной и даже метеозависимые люди не должны испытывать дискомфорта в бутовых делах.

19-25 апреля будет непростым временем. На этот период приходится третья мощная магнитная буря. Особенно остро ее проявление будет ощущаться 19–20 апреля и 24–25 апреля. Между этими периодами магнитное поле будет успокаиваться, однако точно предсказать степень волнений в этот период невозможно.

26-30 апреля будут максимально благополучными днями. В эти дни магнитное поле Земли будет особенно спокойным, благодаря чему тюменцы смогут отдохнуть от последовательных атак.

«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
Узнать подробнее

Влияние магнитных бурь на здоровье

Важно отличать астрологию и астрономию. Если первое — это разновидность гадательной магии, то второе — наука. Магнитные бури — явление астрономическое, а значит научно обоснованное. При том специалисты говорят о доказанности влияния этого явление на здоровье человека. Тюменские врачи предупреждают, что в период магнитных бурь могут обостриться хронические заболевания.

«Это особенно характерно для сердечно-сосудистых заболеваний. Важно быть готовым к перепадам давления и держать под рукой рекомендованные врачом медикаменты», — напоминает врач-терапевт Ирина Когалымова.

В период магнитных бурь может быть нарушена работа сердца, есть вероятность появления дискомфорта в суставах, у некоторых возникают головокружение и сильные головные боли. А потому важно обсудить с лечащим врачом регламент действий на случай ухудшения состояние в период магнитных бурь.

К тому же рекомендуется на злоупотреблять обезболивающими препаратами. Тюменцы к этому во многом склонны, так как головная боль часто может быть вызвана геомагнитными волнениями. Но принимать болеутоляющие препараты нужно только по инструкции, превышать допустимую дозировку нельзя ни в коем случае. Если боль не унимается, то стоит обратиться к врачу.

Магнитные бури могут пагубно сказаться на состоянии здоровья.Магнитные бури могут пагубно сказаться на состоянии здоровья.
Магнитные бури могут пагубно сказаться на состоянии здоровья.
Фото: 1MI
«Пытались убить мою собаку»: в частном секторе начали войну против громкого лая
Узнать подробнее

Кроме того, в это время многие жители Тюмени отмечают изменение настроения. Они могут испытывать депрессивные состояния, вспышки агрессии или приступы тревоги. Чаще всего в ходе бури люди могут ощущать:

  • головную боль;
  • скачки артериального давления;
  • головокружение;
  • учащённое сердцебиение;
  • затруднённое дыхание;
  • нарушения сна;
  • рассеянность, раздражительность, тревожность;
  • перепады настроения;
  • усталость;
  • боль в суставах;
  • ломота в костях.
Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев
Узнать подробнее

Таро-прогноз на апрель 2024

Однако для многих важным является и астрологическое влияние месяца. Астролог Наталья Зира предсказывает крайне непростое и богатое на испытания время.

«У нас начался ретроградный Меркурий. Он в представлении не нуждается. Готовьтесь в к проверкам на прочность. Будьте готовы, что ситуации из прошлого произойдут вновь, но вы должны в них повести себя мудрее, чтобы показать, что урок был извечен. В таком случае этот период отличится для вас серьезной прокачкой личности», — говорит астролог.

В купе с магнитными бурями, месяц обещает быть весьма неблагоприятным. Однако терять боевой настрой не стоит. Важно уметь концентрироваться на хорошем и тогда никакие астрологические или даже астрономические явления не смогут вас сломить.

Читайте также:
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024Берегите голову: в апреле магнитные бури обрушатся на ТюменьСильнейшая магнитная буря обрушилась на Тюмень. Виноваты вспышки на Солнце
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Космос#Магнитные бури#Магнитная буря#Головной мозг#Алиса Вернер#Давление
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
Сегодня, 06:43
«Пытались убить мою собаку»: в частном секторе начали войну против громкого лая
Сегодня, 07:52
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
«Приглашаем в гости губернатора Моора»: известный коттеджный поселок утопает в грязи
Сегодня, 07:35
Не покупать технику и отменить отпуск: как на тюменцев повлияет ретроградный Меркурий
Сегодня, 08:18
Особый противопожарный режим могут ввести в Тюменской области с 10 апреля
Сегодня, 08:07
"