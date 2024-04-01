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Овощи, рыба и сливочное масло подорожали в Тюменской области

Овощи, рыба и сливочное масло подорожали в Тюменской области

1 апреля 2024, 04:37
Фото: 1MI

Овощи, рыба и сливочное масло подорожали в Тюменской области

За два месяца 2024 года цены на продовольственные товары в регионе выросли на 2%, на непродовольственные — на 1,3%. Услуги же подорожали на 1,6%.

Согласно данным Тюменьстата, заметнее всего подорожала плодоовощная продукция — на 7,8%, рыба и морепродукты — на 3,9%, сливочное масло — на 3,7%, сахар — на 3,1%, молоко и молочная продукция — на 2,1%, макароны — на 1,6%, мясо и птица — на 1,4%, а также крупа и бобовые — на 1,1%. В то же время подешевели яйца — на 2,9% и подсолнечное масло — на 2,4%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на табачные изделия — на 5,1%, мебель — на 4,6%, парфюмерия и косметика — на 4,2%, телерадиотовары — на 2,5% и медикаменты — на 1,5%. Снизилась стоимость моющих и чистящих средств — на 1,6%, трикотажных изделий — на 1,5% и бытовых приборов — на 1,3%.

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В сегменте услуг подорожал зарубежный туризм — на 10,5%, услуги банков — на 8,3%, дошкольного воспитания — на 6,7%, санитарно-оздоровительные услуги — на 5,7%, услуги правового характера — на 3,4%, медицинские услуги — на 2,2%, ветеринарные — на 1,9%, бытовые — на 1,8% и услуги пассажирского транспорта — на 1,2%. Жилищно-коммунальные услуги подешевели менее чем на 1%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожала посуточная аренда квартир. Рост цен затронул все типы квартир, кроме трехкомнатных.

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