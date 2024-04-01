Овощи, рыба и сливочное масло подорожали в Тюменской области

Согласно данным Тюменьстата, заметнее всего подорожала плодоовощная продукция — на 7,8%, рыба и морепродукты — на 3,9%, сливочное масло — на 3,7%, сахар — на 3,1%, молоко и молочная продукция — на 2,1%, макароны — на 1,6%, мясо и птица — на 1,4%, а также крупа и бобовые — на 1,1%. В то же время подешевели яйца — на 2,9% и подсолнечное масло — на 2,4%.