nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Индекс промышленного производства вырос в Тюменской области

Индекс промышленного производства вырос в Тюменской области

1 апреля 2024, 06:52
Фото: 1MI

Индекс промышленного производства вырос в Тюменской области

Губернатор Александр Моор отметил, что экономика региона непрерывно растет. По его словам, основной вклад внесла обрабатывающая промышленность.

Индекс промышленного производства за январь–февраль в регионе составил 103,5%. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ссылаясь на данные Росстата.

«Наша экономика развивается и растет. Традиционно основной вклад в динамику промпроизводства внесла обрабатывающая промышленность. Здесь значения выше по сравнению с прошлым годом на 6,1%. И это, друзья, не шутка», — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская птицефабрика «Боровская» за год нарастила выручку более чем в два раза. Чистая прибыль предприятия выросла на 41% — до 953 миллионов рублей.

Читайте также:
Весенний призыв-2024: сколько тюменцев отправят в армию?Берегите голову: в апреле магнитные бури обрушатся на ТюменьНа реконструкцию ДК «Строитель» в Тюмени потратят 1.9 миллиарда рублей
#Общество#Экономика#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Промышленное производство#Александр Моор#Промышленность#Моор#Любовь Селезнева
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
Тест: насколько хорошо вы помните легендарные советские фильмы?
29 марта, 07:25
«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
29 марта, 09:11
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
28 марта, 05:24
«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов
29 марта, 10:15
Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже
6 марта, 16:44
"