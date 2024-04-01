Индекс промышленного производства вырос в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Индекс промышленного производства за январь–февраль в регионе составил 103,5%. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ссылаясь на данные Росстата.
«Наша экономика развивается и растет. Традиционно основной вклад в динамику промпроизводства внесла обрабатывающая промышленность. Здесь значения выше по сравнению с прошлым годом на 6,1%. И это, друзья, не шутка», — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская птицефабрика «Боровская» за год нарастила выручку более чем в два раза. Чистая прибыль предприятия выросла на 41% — до 953 миллионов рублей.