Глава РЭО Буцаев представил пять наиболее активных компаний на цифровой платформе

Стоит отметить, что Невский экологический оператор вовлечен в вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Северной столице. На ЭТП он начал работать с начала лета прошлого года, когда выставил первые лоты вторичного сырья в размере 175 тонн. К настоящему времени НЭО смог организовать уже 109 сделок на 83 910 500 рублей суммарно. Региональный оператор ведет продажи макулатуры, ПЭТ (PET), тетрапака и аналогов, цветных металлов. Кроме того, в перечне наиболее активных числятся ООО «Артэко СПб», ООО «Питер Втормет», Тверской завод вторичных полимеров и ООО «Эресайкл».