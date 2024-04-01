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Глава РЭО Буцаев представил пять наиболее активных компаний на цифровой платформе

Глава РЭО Буцаев представил пять наиболее активных компаний на цифровой платформе

1 апреля 2024, 15:05
Фото: reo.ru
Невский экологический оператор (НЭО) и четыре утилизатора были названы наиболее активными компаниями на электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов.

Как сообщает vostokmedia.com, им удалось провести 202 сделки на 111 483 400 рублей суммарно. Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что речь идет о сделках по купле-продаже вторсырья и реализации нормативов утилизации согласно действию расширенной ответственности производителей (РОП).

Буцаев отмечает высокий спрос электронной площадки среди представителей отрасли, так как сейчас она является удобным инструментом для достижения экономики замкнутого цикла.

Стоит отметить, что Невский экологический оператор вовлечен в вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Северной столице. На ЭТП он начал работать с начала лета прошлого года, когда выставил первые лоты вторичного сырья в размере 175 тонн. К настоящему времени НЭО смог организовать уже 109 сделок на 83 910 500 рублей суммарно. Региональный оператор ведет продажи макулатуры, ПЭТ (PET), тетрапака и аналогов, цветных металлов. Кроме того, в перечне наиболее активных числятся ООО «Артэко СПб», ООО «Питер Втормет», Тверской завод вторичных полимеров и ООО «Эресайкл».

Возглавляющий ЭТП РЭО Заур Абдурахимов рассказал, что электронная площадка предоставляет возможность вести полный цикл работы с отходами в рамках действующего законодательства России. Такой функционал и делает ЭТП востребованной среди крупных компаний, включая и те, которые работают в рамках реализации принципов экономики замкнутого цикла. Наиболее активные из таких компаний уже сумели провести множество многомиллионных сделок, отмечая удобство использования цифровой площадки. Абдурахимов пообещал доработать площадку и нарастить ее функционал в будущем.

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