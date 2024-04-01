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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Денис Буцаев: РЭО оценит воздействие компании на общество, природу и персонал

Денис Буцаев: РЭО оценит воздействие компании на общество, природу и персонал

1 апреля 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
РЭО проводит опрос с целью выявить наиболее важные темы для подготовки отчета об устойчивом развитии организации за 2023 год. В исследовании могут участвовать все желающие.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что задача опроса состоит в определении тем, отражающих наиболее значимые воздействия компании на экономику, окружающую среду, общество и персонал. Эти темы могут значительно повлиять на оценки и решения групп заинтересованных сторон. Участники опроса тем самым могут помочь сделать отчетность РЭО в области устойчивого развития более качественной, отметил Денис Буцаев.

Помимо опроса по оценке значимых воздействий своей деятельности компания готовит отчет, основанный на рекомендациях ЦБ РФ и Минэкономразвития России о нефинансовой отчетности, передает 56orb.ru.

В России уже создана методическая основа раскрытия информации о социально-экологических приоритетах в управлении компаниями с учетом актуальных международных трендов и национальных особенностей повестки устойчивого развития. Об этом рассказала Светлана Бик, председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО. Она также сообщила о возможности размещения таких отчетов в среде федресурса, что способствует прозрачности нефинансовой отчетности.

Все желающие участвовать в определении ключевых тем могут пройти соответствующий опрос до 15 апреля включительно.

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