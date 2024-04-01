Денис Буцаев: РЭО оценит воздействие компании на общество, природу и персонал

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что задача опроса состоит в определении тем, отражающих наиболее значимые воздействия компании на экономику, окружающую среду, общество и персонал. Эти темы могут значительно повлиять на оценки и решения групп заинтересованных сторон. Участники опроса тем самым могут помочь сделать отчетность РЭО в области устойчивого развития более качественной, отметил Денис Буцаев.
Помимо опроса по оценке значимых воздействий своей деятельности компания готовит отчет, основанный на рекомендациях ЦБ РФ и Минэкономразвития России о нефинансовой отчетности, передает 56orb.ru.
В России уже создана методическая основа раскрытия информации о социально-экологических приоритетах в управлении компаниями с учетом актуальных международных трендов и национальных особенностей повестки устойчивого развития. Об этом рассказала Светлана Бик, председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО. Она также сообщила о возможности размещения таких отчетов в среде федресурса, что способствует прозрачности нефинансовой отчетности.
Все желающие участвовать в определении ключевых тем могут пройти соответствующий опрос до 15 апреля включительно.