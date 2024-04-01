Денис Буцаев: РЭО оценит воздействие компании на общество, природу и персонал

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что задача опроса состоит в определении тем, отражающих наиболее значимые воздействия компании на экономику, окружающую среду, общество и персонал. Эти темы могут значительно повлиять на оценки и решения групп заинтересованных сторон. Участники опроса тем самым могут помочь сделать отчетность РЭО в области устойчивого развития более качественной, отметил Денис Буцаев.