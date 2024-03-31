Тюменские хирурги прооперировали 94-летнего пациента со сложным переломом

Отметим, что ранее многие медицинские центры отказывали пожилым пациентам в оперативном лечении из-за рисков осложнений. Однако, практика показала, что без операции обездвиженные люди сталкиваются с такими проблемами, как пролежни, тромбоэмболия и пневмония, которые становятся серьезной угрозой для здоровья и жизни.