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Тюменские хирурги прооперировали 94-летнего пациента со сложным переломом

Тюменские хирурги прооперировали 94-летнего пациента со сложным переломом

31 марта 2024, 06:13
Фото: 1MI
Врачи Тюменской областной клинической больнице №1 успешно выполнили операцию 94-летнему пациенту с переломом шейки бедра.

Пожилому мужчине сделали эндопротезирование — заменили тазобедренный сустав протезным имплантом. В больнице долгожитель провел всего 10 дней. В настоящее время передвигается с ходунками, но к своему 95-летнему юбилею, который состоится через пару месяцев, пообещал уверенно стоять на ногах.

Отметим, что ранее многие медицинские центры отказывали пожилым пациентам в оперативном лечении из-за рисков осложнений. Однако, практика показала, что без операции обездвиженные люди сталкиваются с такими проблемами, как пролежни, тромбоэмболия и пневмония, которые становятся серьезной угрозой для здоровья и жизни.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики удалили опухоль в форме зуба из полости носа 16-летней девочки. У подростка выросла необычной формы мицетома.

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