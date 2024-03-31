Тюменские хирурги прооперировали 94-летнего пациента со сложным переломом

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Пожилому мужчине сделали эндопротезирование — заменили тазобедренный сустав протезным имплантом. В больнице долгожитель провел всего 10 дней. В настоящее время передвигается с ходунками, но к своему 95-летнему юбилею, который состоится через пару месяцев, пообещал уверенно стоять на ногах.
Отметим, что ранее многие медицинские центры отказывали пожилым пациентам в оперативном лечении из-за рисков осложнений. Однако, практика показала, что без операции обездвиженные люди сталкиваются с такими проблемами, как пролежни, тромбоэмболия и пневмония, которые становятся серьезной угрозой для здоровья и жизни.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики удалили опухоль в форме зуба из полости носа 16-летней девочки. У подростка выросла необычной формы мицетома.