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Published Сегодня, 10:59

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Updated Сегодня, 11:03

На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, погиб человек

На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, погиб человек

31 марта 2024, 10:59
Один человек погиб при взрыве на нефтяном Самотлорском месторождении компании «Роснефть» в Нижневартовском районе. Ещё один пострадал, он доставлен в больницу.
Сюжет
Югра

Оператор котельной погибла в результате взрыва на котельной на нефтяном месторождении, сообщает телеграм-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Ещё один рабочий пострадал, он госпитализирован.

«Вчера ночью произошел взрыв. Женщина оператор погибла, слесарь в больнице. Вот так работаешь за 50 тысяч, а потом всё», — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии видно, что взрыв вызвал мощный пожар. Здание котельной, где случилось ЧП, полностью выгорело.

Официальной информации от экстренных служб и правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на месторождениях в ХМАО участились пожары

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#Происшествия#Югра#Нижневартовск#Ольга Оздамар#Взрыв на месторождении#Произошло ЧП#Месторождение#Нефтяное месторождение
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