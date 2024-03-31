На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, погиб человек

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Оператор котельной погибла в результате взрыва на котельной на нефтяном месторождении, сообщает телеграм-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Ещё один рабочий пострадал, он госпитализирован.
«Вчера ночью произошел взрыв. Женщина оператор погибла, слесарь в больнице. Вот так работаешь за 50 тысяч, а потом всё», — говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии видно, что взрыв вызвал мощный пожар. Здание котельной, где случилось ЧП, полностью выгорело.
Официальной информации от экстренных служб и правоохранительных органов пока не поступало.
Ранее сообщалось, что на месторождениях в ХМАО участились пожары