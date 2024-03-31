Автобус Тюмень — Тобольск с пассажирами слетел с дороги из-за отпавшего колеса

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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У рейсового автобуса Higer, направляющегося из Тюмени в Тобольск отпало колесо. В результате транспортное средство съехало на обочину. В момент аварии в автобусе находились 13 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Позже пассажиры были пересажены в резервный автобус и отправлены до пункта назначения.
Обстоятельства произошедшего ЧП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в воскресенье утром, 31 марта, насмерть сбили пешехода. ДТП произошло на Тобольском тракте. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.