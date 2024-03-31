Автобус Тюмень — Тобольск с пассажирами слетел с дороги из-за отпавшего колеса

У рейсового автобуса Higer, направляющегося из Тюмени в Тобольск отпало колесо. В результате транспортное средство съехало на обочину. В момент аварии в автобусе находились 13 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Позже пассажиры были пересажены в резервный автобус и отправлены до пункта назначения.