Внимание пешеход: в Тюменской области усилен контроль над опасными «зебрами»

Для предотвращения наездов на пешеходов сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами и общественностью проводят профилактические беседы. Пешеходам объясняют, что перед началом перехода нужно обязательно убедиться, что все водители их пропускают, только после этого идти через дорогу.