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Published Вчера, 12:37

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Updated Сегодня, 13:11

Внимание пешеход: в Тюменской области усилен контроль над опасными «зебрами»

Внимание пешеход: в Тюменской области усилен контроль над опасными «зебрами»

30 марта 2024, 12:37
Фото: 1MI
Тюменские автоинспекторы взяли под особый контроль пешеходные переходы. Профилактические рейды проходят по всей области, в первую очередь там, где ранее уже случались наезды на людей, передает пресс-служба правительства региона.
«С начала 2024 года в Тюменской области на пешеходных переходах произошло 50 ДТП, в которых один человек погиб, 53 получили ранения. Большинство этих аварий случились в Тюмени», — сказано в сообщении.

Для предотвращения наездов на пешеходов сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами и общественностью проводят профилактические беседы. Пешеходам объясняют, что перед началом перехода нужно обязательно убедиться, что все водители их пропускают, только после этого идти через дорогу.

Водителей, которые не пропускают людей на пешеходных переходах, привлекают к административной ответственности. Штраф за это нарушение составляет от 1500 до 2500 рублей, если водитель ранее уже допускал подобное нарушение, ему назначают максимальное наказание.

Мероприятия по снижению смертности на дорогах в Тюменской области проходя на регулярной основе, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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