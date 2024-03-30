Тюменка выиграла сертификат на 100 тысяч рублей, но его отказались принимать

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Женщина арендовала дом на базе отдыха, оплатила поход в кафе. Общая сумма трат составила 11 тысяч рублей. Спустя неделю тюменка вновь захотела провести выходные на базе отдыха, однако там ей сообщили, что сертификат больше не действует.
Тогда тюменка обратилась с иском на базу отдыха Udacha в суд. Суд оказался на ее стороне — базу отдыха заставили выплатить ей оставшиеся 89 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Также базе отдыха назначен штраф в размере 49 тысяч, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что базу отдыха Udacha выставляли на продажу в Тюмени в конце 2023 года на продажу за 290 миллионов рублей. Владелец экопарка сообщил, что продает готовый бизнес в связи с переездом.