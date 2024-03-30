Тюменка выиграла сертификат на 100 тысяч рублей, но его отказались принимать

Тогда тюменка обратилась с иском на базу отдыха Udacha в суд. Суд оказался на ее стороне — базу отдыха заставили выплатить ей оставшиеся 89 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Также базе отдыха назначен штраф в размере 49 тысяч, пишет 72.RU.