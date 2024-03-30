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Тюменка выиграла суд с известной базой отдыха на сумму более 100 тысяч рублей

Тюменка выиграла сертификат на 100 тысяч рублей, но его отказались принимать

30 марта 2024, 08:49
Фото: 1MI

Тюменка выиграла суд с известной базой отдыха на сумму более 100 тысяч рублей

Жительница Тюмени выиграла суд с базой отдыха Udacha, отказавшейся обналичивать подарочный сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Купон она выиграла еще в мае 2022 года в конкурсе торгового центра «Сити Молл».
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Суд

Женщина арендовала дом на базе отдыха, оплатила поход в кафе. Общая сумма трат составила 11 тысяч рублей. Спустя неделю тюменка вновь захотела провести выходные на базе отдыха, однако там ей сообщили, что сертификат больше не действует.

Тогда тюменка обратилась с иском на базу отдыха Udacha в суд. Суд оказался на ее стороне — базу отдыха заставили выплатить ей оставшиеся 89 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Также базе отдыха назначен штраф в размере 49 тысяч, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что базу отдыха Udacha выставляли на продажу в Тюмени в конце 2023 года на продажу за 290 миллионов рублей. Владелец экопарка сообщил, что продает готовый бизнес в связи с переездом.

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