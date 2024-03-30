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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Жители Тюмени скупают на продовольственной ярмарке рыбу, мясо и яйца

Дешевые рыбу, мясо и яйца скупают тюменцы на продовольственной ярмарке

30 марта 2024, 11:03
Фото: 1MI

Жители Тюмени скупают на продовольственной ярмарке рыбу, мясо и яйца

Ярмарочные площадки в субботу, 30 марта, работают на улицах Севастопольской, 12/3, Льва Толстого, 31, пр. Солнечный, 11 и на Цветном бульваре.

На продовольственной ярмарке представлены товары тюменских фермеров и личных подсобных хозяйств, ремесленников. В продаже имеются мясная продукция и мясо, мед, рыба, молочная продукция, яйца, ягоды и многое другое.

Цены отличаются от магазинных — к примеру, десяток яиц стоит не более 110 рублей, пачка сливочного масла — немногим более 150 рублей, тогда как в магазине десяток яиц стоит от 119 до 139 рублей, сливочное масло — 191 рубль. Килограмм мороженной клубники продают за 250 рублей. Для сравнения в магазине пачка весом 300 граммов стоит 155 рублей.

Продовольственные ярмарки будут работать в субботу до 17:00.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 16 и 17 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» прошла продовольственная ярмарка. Точки с продукцией от тюменских фермеров были организованы на 80 площадках.

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