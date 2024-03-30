Дешевые рыбу, мясо и яйца скупают тюменцы на продовольственной ярмарке

Цены отличаются от магазинных — к примеру, десяток яиц стоит не более 110 рублей, пачка сливочного масла — немногим более 150 рублей, тогда как в магазине десяток яиц стоит от 119 до 139 рублей, сливочное масло — 191 рубль. Килограмм мороженной клубники продают за 250 рублей. Для сравнения в магазине пачка весом 300 граммов стоит 155 рублей.