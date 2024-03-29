Золотой призер сочинской Олимпиады Легков выйдет на старт Югорского лыжного марафона

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Среди них — чемпион по лыжным гонкам Олимпиады в Сочи Александр Легков, обладатели бронзовых медалей Иван Алыпов и Алексей Петухов, а также Иван Черезов — многократный призер Игр и трехкратный чемпион мира по биатлону.
Как сообщает inkazan.ru, в забеге на пять километров примут участие олимпийские чемпионы по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010), а также серебряная медалистка сочинской Олимпиады 2014 года Ольга Вилухина.
Согласно заявлению единого бизнес-лидера банков ВТБ и «Открытие» Виталия Мосунова, на площадке Югорского лыжного марафона встретятся профессионалы и любители лыжного спорта. Спортсмены-любители, воодушевленные участием в пробеге в компании лыжников и биатлонистов с мировым именем, будут преисполнены еще большим чувством азарта. Помимо этого, особую яркость спортивному празднику 2024 года придаст ретрозабег на 8 километров на винтажных лыжах и в ботинках с рантами, в одежде периода СССР.
По словам Евгения Дементьева, олимпийского чемпиона, президента Федерации лыжных гонок Югры, в событии примут участие свыше 3000 человек более чем из 30 субъектов РФ, а также из Казахстана и Эстонии. В планах каждого пятого участника — преодолеть «марафонскую» дистанцию 50 км. Приблизительно каждый третий намерен пробежать пятикилометровый участок. Самому старшему участнику марафона — 80 лет, а младшему — всего 1 год.
В первый раз в лыжном марафоне примут участие учащиеся российских вузов из Бразилии, Индии, КНР и Южноафриканской Республики, а также из Эфиопии, ОАЭ, Египта и Ирана.
Югорский лыжный марафон, который 6–7 апреля пройдет в Ханты-Мансийске, с 2013 года организуют правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).
В роли генерального информационного партнера Югорского лыжного марафона — 2024 выступает «РИА Новости Спорт». Также информационную поддержку события обеспечивают Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.