Золотой призер сочинской Олимпиады Легков выйдет на старт Югорского лыжного марафона

По словам Евгения Дементьева, олимпийского чемпиона, президента Федерации лыжных гонок Югры, в событии примут участие свыше 3000 человек более чем из 30 субъектов РФ, а также из Казахстана и Эстонии. В планах каждого пятого участника — преодолеть «марафонскую» дистанцию 50 км. Приблизительно каждый третий намерен пробежать пятикилометровый участок. Самому старшему участнику марафона — 80 лет, а младшему — всего 1 год.