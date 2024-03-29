В Тюменской области пройдут антитеррористические учения

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
Силовики проведут антитеррористические учения в Ишиме. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Тюменской области.
Учения пройдут в районе улиц Гагарина, Советской и Ленинградской. Их цель — проверка уровня взаимодействия между правоохранительными структурами. Горожан просят соблюдать спокойствие.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени засекретили дату и место проведения военных сборов. В областном военкомате сообщили, что эти данные не подлежат разглашению, а оповещение граждан пройдет в персональном порядке.