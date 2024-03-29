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Силовики проведут антитеррористические учения в Тюменской области

В Тюменской области пройдут антитеррористические учения

29 марта 2024, 05:19
Фото: 1MI

Силовики проведут антитеррористические учения в Тюменской области

Учения пройдут сегодня, 29 марта. В них примут участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, ФСО и Росгвардии.

Силовики проведут антитеррористические учения в Ишиме. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Тюменской области.

Учения пройдут в районе улиц Гагарина, Советской и Ленинградской. Их цель — проверка уровня взаимодействия между правоохранительными структурами. Горожан просят соблюдать спокойствие.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени засекретили дату и место проведения военных сборов. В областном военкомате сообщили, что эти данные не подлежат разглашению, а оповещение граждан пройдет в персональном порядке.

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