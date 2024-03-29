«Ушла в неизвестном направлении»: в Тюменской области пропала женщина

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что жительница поселка Боровский 28 марта ушла в неизвестном направлении. В день исчезновения она была одета в зеленый пуховик, черные брюки, черные ботинки и розовую шапку.
Рост пропавшей — 167 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени прекращены поиски 27-летнего Григория Миляхова. Мужчина пропал в мае прошлого года. Волонтеры сообщили, что он найден мертвым.