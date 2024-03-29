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45-летняя женщина пропала в Тюменской области

«Ушла в неизвестном направлении»: в Тюменской области пропала женщина

29 марта 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney

45-летняя женщина пропала в Тюменской области

Людмила Борисовская (Ушакова) пропала 28 марта. 45-летняя женщина может находиться в любом районе.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что жительница поселка Боровский 28 марта ушла в неизвестном направлении. В день исчезновения она была одета в зеленый пуховик, черные брюки, черные ботинки и розовую шапку.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Рост пропавшей — 167 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени прекращены поиски 27-летнего Григория Миляхова. Мужчина пропал в мае прошлого года. Волонтеры сообщили, что он найден мертвым.

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