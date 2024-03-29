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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Тюменские автоинспекторы задержали пьяного школьника на отечественной легковушке

Пьяный школьник на отечественной легковушке попался тюменским автоинспекторам

29 марта 2024, 06:32
Фото: ГИБДД Тюменской области

Тюменские автоинспекторы задержали пьяного школьника на отечественной легковушке

Родители юного бесправника знали, что их сын купил себе машину. Автоинспекторам подросток сказал, что поехал в магазин за выпивкой.

28 марта от управления транспортом автоинспекторы отстранили 17 пьяных водителей. Одним из них оказался 16-летний подросток, находившийся за рулем ВАЗ-21099. Школьника поймали в одном из сел Тюменского района. Освидетельствование показало 0.51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Родители знали, что их сын-бесправник купил себе машину и периодически ездит на ней, но заявили, что он всегда садился за руль трезвым. Сам подросток пояснил, что ездил в магазин за алкоголем.

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На подростка составлен административный материал за управление автомобилем без прав и в нетрезвом виде. Информация направлена в ПДН, автомобиль эвакуирован.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 18-летний молодой человек упал в обморок на работе. Причиной плохого состояния стало недосыпание после ночей за компьютерными играми.

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