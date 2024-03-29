«Освоение Сибири»: почти 50 детей из ЯНАО познакомятся с историей Тюмени и Тобольска

Posted 29 марта, 05:15
Published 29 марта, 05:15
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Всего в путешествие отправились 48 юных северян из Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Тазовского района из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей участников специальной военной операции. Школьники посетят Тюмень и Тобольск, где они посетят музеи, спектакли и мастер-классы по народным промыслам.
Межрегиональный проект «Освоение Сибири» инициирован в 2019 году Тюменской областной Думой и Губернаторами трех субъектов — Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.
В туре принимают участие дети от 12 до 17 лет, проживающие в городе Новый Уренгой, Пуровском районе и Тазовском районе и относящиеся ко льготным категориям: дети, проживающие в многодетной семье или дети, родители которых являются мобилизованными гражданами или участниками СВО.
Следующий межрегиональный туристический маршрут ориентировочно будет осенью, отправление предусмотрено из других муниципальных образований, чтобы дети других районов также смогли принять участие в этом проекте.