«Освоение Сибири»: почти 50 детей из ЯНАО познакомятся с историей Тюмени и Тобольска

Всего в путешествие отправились 48 юных северян из Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Тазовского района из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей участников специальной военной операции. Школьники посетят Тюмень и Тобольск, где они посетят музеи, спектакли и мастер-классы по народным промыслам.