nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:11

Published Сегодня, 01:11

Modified Сегодня, 01:11

Updated Сегодня, 01:11

На Тюмень надвигается непогода. Ожидаются снегопады и гололед

На Тюмень надвигается непогода. Ожидаются снегопады и гололед

29 марта 2024, 01:11
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу, 29 марта, резко похолодает. Синоптики обещают снегопады, снег с дождем, гололед, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем термометры покажут +3…-2, в ночные часы температура воздуха опустится до -7…-12.

В Тюмени 29 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, снег, ветер до 6,9 м/с. Утром и днем -6…-5 в темное время суток похолодает до -6…-8.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:14, закат в 19:10 продолжительность дня 12 часов 56 минут.

В Тобольске 29 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, осадки в виде мокрого снега, ветер до 5,5 м/с. Утром и днем -1…0, в темное время суток температура воздуха составит -6…-9.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:02, закат в 19:00 продолжительность дня 12 часов 58 минут.

В Ялуторовске 29 марта ожидается пасмурная погода, снег, ветер до 8,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…-5, в темное время суток ожидается до -6…-8.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:12 закат в 19:06 продолжительность дня 12 часов 54 минуты.

Оправдают? Учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу
Узнать подробнее

В Заводоуковске 29 марта ожидается пасмурная погода, дождь, снег ветер до 6,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…-5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -5…-8.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:11, закат в 19:05 продолжительность дня 12 часов 54 минуты.

В Ишиме 29 марта ожидается пасмурная погода, дождь, снег, ветер до 6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +2…-3, в темное время суток температура воздуха составит -3…-6.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:00, закат в 18:53 продолжительность дня 12 часов 53 минуты.

Читайте также:
В Тюмени начали собирать деньги на детские мультфильмыВ Тюмени пьяный сын зарезал ножом спящую матьПропавшего 27-летнего тюменца нашли мертвым
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Актированный день#Актировка
Нужны резиновые сапоги: тюменские улицы утопают в грязи. Фото
Вчера, 05:51
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
Вчера, 05:24
«Хотел заработать на дом детям»: в зоне спецоперации пропал тюменский доброволец
Вчера, 04:19
Оправдают? Учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу
Вчера, 07:23
Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
27 марта, 06:59
Гололед, снегопад и дожди: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Вчера, 08:28
"