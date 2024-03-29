На Тюмень надвигается непогода. Ожидаются снегопады и гололед

На юге Тюменской области в пятницу, 29 марта, резко похолодает. Синоптики обещают снегопады, снег с дождем, гололед, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем термометры покажут +3…-2, в ночные часы температура воздуха опустится до -7…-12.

В Тюмени 29 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, снег, ветер до 6,9 м/с. Утром и днем -6…-5 в темное время суток похолодает до -6…-8. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:14, закат в 19:10 продолжительность дня 12 часов 56 минут. В Тобольске 29 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, осадки в виде мокрого снега, ветер до 5,5 м/с. Утром и днем -1…0, в темное время суток температура воздуха составит -6…-9. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:02, закат в 19:00 продолжительность дня 12 часов 58 минут. В Ялуторовске 29 марта ожидается пасмурная погода, снег, ветер до 8,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…-5, в темное время суток ожидается до -6…-8. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:12 закат в 19:06 продолжительность дня 12 часов 54 минуты. Оправдают? Учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу Узнать подробнее В Заводоуковске 29 марта ожидается пасмурная погода, дождь, снег ветер до 6,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…-5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -5…-8. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:11, закат в 19:05 продолжительность дня 12 часов 54 минуты. В Ишиме 29 марта ожидается пасмурная погода, дождь, снег, ветер до 6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +2…-3, в темное время суток температура воздуха составит -3…-6. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:00, закат в 18:53 продолжительность дня 12 часов 53 минуты. Читайте также: В Тюмени начали собирать деньги на детские мультфильмы В Тюмени пьяный сын зарезал ножом спящую мать Пропавшего 27-летнего тюменца нашли мертвым