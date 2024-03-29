Компания «БАС» разработала рекомендации для регионов по использованию дронов

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:24
В течение нескольких месяцев специалисты собирали и структурировали информацию о БПЛА. В задачу экспертов входило создать рекомендации, с помощью которых потенциальные потребители услуг БАС смогли бы корректно оценить собственные потребности, возможности и ресурсы, пишет newizv.ru.
В первый раз разработанные методические рекомендации применят на практике участники гражданских учений на «Архипелаге». Известно, что пособие уже одобрено Минэкономразвития РФ.
По словам Алексея Варятченко, руководителя ООО «БАС», методические рекомендации задумывались как первый в отрасли БАС справочник, в котором аккумулирована и структурирована вся современная информация об авиабеспилотниках, — типовые модели дронов и характеристики, расчеты эффективности их применения по конкретным рабочим параметрам и многое другое. Данное пособие создавалось прежде всего в качестве подспорья в процессе формирования квалифицированного заказчика. Эту же цель ставят перед собой организаторы «Архипелага 2024», где представители субъектов Федерации в ходе гражданских учений получат новый опыт.
На Сахалине команды из регионов будут отрабатывать технологии в формате заданий, используя методологические рекомендации и опыт специалистов в реальных условиях. В компании «БАС» для учений сформировали комплекс сценариев о применению дронов в соответствии с запросами участников. В первую очередь это наблюдение за объектами, такими как ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия, лесное и сельское хозяйство, а также экологический мониторинг, аэросъемка, охрана инфраструктуры производств и доставка грузов.
Известно, что учения будут включать три этапа.
Свыше 50 субъектов РФ уже назвали приоритетные для них сценарии и рассчитали стоимость их реализации.
Варятченко сообщает, что во время следующего отборочного этапа команды будут рассчитывать для своих регионов практические сценарии применения авиабеспилотников при помощи разработанных методических рекомендаций.
На финальном этапе состязаний команды под началом экспертов и специалистов в реальной обстановке на Сахалине будут производить полеты и отрабатывать сценарии применения беспилотных авиасистем.
В процессе составления федерального рейтинга по вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС будут учтены результаты выполнения практических заданий по сценариям применения БПЛА на «Архипелаге-2024».