Компания «БАС» разработала рекомендации для регионов по использованию дронов

По словам Алексея Варятченко, руководителя ООО «БАС», методические рекомендации задумывались как первый в отрасли БАС справочник, в котором аккумулирована и структурирована вся современная информация об авиабеспилотниках, — типовые модели дронов и характеристики, расчеты эффективности их применения по конкретным рабочим параметрам и многое другое. Данное пособие создавалось прежде всего в качестве подспорья в процессе формирования квалифицированного заказчика. Эту же цель ставят перед собой организаторы «Архипелага 2024», где представители субъектов Федерации в ходе гражданских учений получат новый опыт.