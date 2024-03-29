«Домклик»: Средний размер первого взноса по ипотеке в Тюменской области — 33,7%

В то же время высокий первоначальный взнос и другие ограничения — это своеобразный барьер, который отсеивает неблагонадёжных заёмщиков. Если у клиента банка есть значительная сумма, чтобы уплатить первый взнос, тогда есть шанс, что он ответственно относится к собственным финансам.