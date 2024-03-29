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«Домклик»: Средний размер первого взноса по ипотеке в Тюменской области — 33,7%

«Домклик»: Средний размер первого взноса по ипотеке в Тюменской области — 33,7%

29 марта 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ и коэффициентов риска для финансово-кредитных структур стало причиной роста среднего первоначального взноса по жилищным кредитам.

Средний размер первоначального взноса на рынке первичного жилья Тюмени составил 30,30%, на вторичном — 36,5%.

Согласно статистике за февраль 2024 года, в Сбербанке средний размер ПВ по России (совокупный по первичному и вторичному рынкам), превысил 37% от суммы кредита. Это почти на 7% больше, чем в феврале минувшего года, пишет newia.ru.

Эксперты отмечают, что Центробанк таким образом пытается не допустить так называемого ипотечного пузыря. Дело в том, что в некоторых регионах уже сейчас разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке жилья достигает 40%.

В то же время высокий первоначальный взнос и другие ограничения — это своеобразный барьер, который отсеивает неблагонадёжных заёмщиков. Если у клиента банка есть значительная сумма, чтобы уплатить первый взнос, тогда есть шанс, что он ответственно относится к собственным финансам.

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи напомнил, что материнский капитал можно использовать в качестве первичного взноса по ипотеке. Это расширяет возможности заёмщиков.

Согласно данным сервиса «Домклик», в феврале 2024 года средний размер первоначального взноса на первичном рынке вырос почти до 30%, а на вторичном — до 43%. В Тюменской области средний ПВ также вырос — до 33,7%.

Самые большие первичные взносы зафиксированы в Саратовской, Ярославской и Белгородской областях (44,4%, 41,9% и 39,8%). В Тыве, Чечне и Магаданской области размер ПВ составляет примерно 20%.

На вторичном рынке в феврале 2024 года наибольшие первоначальные взносы достигали почти половины суммы кредита в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. Самые маленькие — в Магаданской и Амурской областях и Северной Осетии (от 30,7% до 32,5%).

По данным экспертов, на рынке жилой недвижимости наблюдается увеличение сделок с дисконтом. «Коммерсантъ» опросил игроков рынка недвижимости — они отметили, что средняя стоимость жилья в реальных продажах постепенно снижается. Не исключено, что рынок готовится к ещё большему охлаждению. Также отмечается, что снижение цен до комфортных величин может привлечь на этот рынок новых инвесторов.

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