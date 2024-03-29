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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Девочка лишилась зубов во время урока физкультуры в школе Тюмени

Девочка осталась без зубов после урока физкультуры в школе Тюмени

29 марта 2024, 06:56
Фото: 1MI

Девочка лишилась зубов во время урока физкультуры в школе Тюмени

Во время пробежки девочка запнулась и упала лицом на незакрытый радиатор отопления. Школа выплатит пострадавшей компенсацию.

4 апреля 2023 года на уроке физкультуры в Боровской школе детям дали задание бегать по кругу. Во время пробежки девочка споткнулась о ногу впереди бегущего ребенка и упала, ударившись лицом о незакрытый радиатор отопления.

В результате падения у школьницы откололись передние зубы. Сотрудников школы обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по охране здоровья учащихся, так как урок проводился вне спортивного зала.

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По решению Тюменского районного суда школа выплатит девочке 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также возместит расходы на лечение.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени девочка сломала предплечье во время спортивной игры на уроке физкультуры. Школа выплатит ей 80 тысяч рублей.

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