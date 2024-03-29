Девочка осталась без зубов после урока физкультуры в школе Тюмени

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
4 апреля 2023 года на уроке физкультуры в Боровской школе детям дали задание бегать по кругу. Во время пробежки девочка споткнулась о ногу впереди бегущего ребенка и упала, ударившись лицом о незакрытый радиатор отопления.
В результате падения у школьницы откололись передние зубы. Сотрудников школы обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по охране здоровья учащихся, так как урок проводился вне спортивного зала.
По решению Тюменского районного суда школа выплатит девочке 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также возместит расходы на лечение.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени девочка сломала предплечье во время спортивной игры на уроке физкультуры. Школа выплатит ей 80 тысяч рублей.