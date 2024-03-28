В Тюмени начали собирать деньги на детские мультфильмы

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Как сообщает NEFT, на данный момент активистам удалось собрать более половины суммы, которая им необходима.
Отметим, что на счету у «Трезвой России» уже есть несколько мультфильмов, которые показывают в школах во время занятий.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как глава Минприроды Александр Козлов исполнил мечту тюменского школьника. Ребенок мечтал побывать в «Союзмультпарке». Благодаря благотворительной акции мечта мальчика сбылась.