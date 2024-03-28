nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Общественники из Тюмени пытаются собрать деньги на детские мультфильмы

В Тюмени начали собирать деньги на детские мультфильмы

28 марта 2024, 15:26
Фото: 1MI

Общественники из Тюмени пытаются собрать деньги на детские мультфильмы

Общественники из Тюмени собирают 690 000 рублей на мультфильмы для детей о вреде алкоголя и табака. Союз «Трезвая Россия» хочет привлечь внимание к насущной и актуальной проблеме.

Как сообщает NEFT, на данный момент активистам удалось собрать более половины суммы, которая им необходима.

Отметим, что на счету у «Трезвой России» уже есть несколько мультфильмов, которые показывают в школах во время занятий.

О полезности продуктов питания горожане узнают из мульт-роликов
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, как глава Минприроды Александр Козлов исполнил мечту тюменского школьника. Ребенок мечтал побывать в «Союзмультпарке». Благодаря благотворительной акции мечта мальчика сбылась.

Читайте также:
В ФСБ прокомментировали сообщения о «минировании» школ в ТобольскеГубернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 годВ Тюмени пьяный сын зарезал ножом спящую мать
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Табак#Активисты#Алина Петрова
Нужны резиновые сапоги: тюменские улицы утопают в грязи. Фото
Сегодня, 05:51
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
Сегодня, 05:24
«Хотел заработать на дом детям»: в зоне спецоперации пропал тюменский доброволец
Сегодня, 04:19
Оправдают? Учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу
Сегодня, 07:23
Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
Вчера, 06:59
Гололед, снегопад и дожди: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 08:28
"