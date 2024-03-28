В правительстве региона рассказали о планах модернизации сетей ЖКХ.

Есть и областной план развития, в перспективе у правительства — к 2025 году сократить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 42,3%, так как сейчас степень износа сетей составляет примерно 75%. Планируется также увеличить долю граждан, которые будут обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 76,6%.