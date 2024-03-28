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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:38

В правительстве региона рассказали о планах модернизации сетей ЖКХ.

В правительстве региона рассказали о планах модернизации сетей ЖКХ

28 марта 2024, 06:38
Фото: 1MI
В правительстве региона рассказали о планах модернизации сетей ЖКХ.

В правительстве Тюменской области рассказали о планах модернизации сетей ЖКХ

Развитие коммунальных сетей в городе и области — дело непростое, а потому планируется заблаговременно. Сейчас в городе уже разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города вплоть до 2040 года.

Есть и областной план развития, в перспективе у правительства — к 2025 году сократить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 42,3%, так как сейчас степень износа сетей составляет примерно 75%. Планируется также увеличить долю граждан, которые будут обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 76,6%.

Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
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Городские власти планируют добиться сбалансированной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города, привести все системы к требованиям надежности и энергетической эффективности. Вместе с тем необходимо повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Немаловажной задачей является снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

В нашем спецпроекте мы подробно рассказали о том, в каком состоянии коммунальное хозяйство региона находится на сегодняшний день и из чего оно формируется

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Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
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