В правительстве региона рассказали о планах модернизации сетей ЖКХ.

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:38
Есть и областной план развития, в перспективе у правительства — к 2025 году сократить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 42,3%, так как сейчас степень износа сетей составляет примерно 75%. Планируется также увеличить долю граждан, которые будут обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 76,6%.
Городские власти планируют добиться сбалансированной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города, привести все системы к требованиям надежности и энергетической эффективности. Вместе с тем необходимо повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
Немаловажной задачей является снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
В нашем спецпроекте мы подробно рассказали о том, в каком состоянии коммунальное хозяйство региона находится на сегодняшний день и из чего оно формируется