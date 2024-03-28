В Модульбанке определили самые быстрорастущие ниши на маркетплейсах в России

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:15
Очевидным преимуществом маркетплейсов является большое разнообразие товаров, которые можно быстро и удобно купить без необходимости походов по магазинам. По мнению экспертов, рынок маркетплейсов имеет огромный потенциал при том, что он еще находится в стадии активного развития. Какие ниши на российских маркетплейсах развиваются наиболее быстро?
В соответствии с данными аналитики сервиса «МаркетМетрика», который является продуктом Модульбанка, на российских маркетплейсах наиболее динамично развиваются ниши одежды и обуви, аксессуаров и электроники, пишет rostovgazeta.ru. Сервис маркетметрика синхронизирован с ведущими российскими маркетплейсами, что позволяет пользователям делать выборку товаров по различным параметрам: бренду, каталогу или ключевым словам. Оценка проводится с учетом современных трендов.
Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта отмечает, что срез данных не учитывает информацию о трендовых товарах, которые могут быстро появляться и исчезать, например товары для праздников или новогодние аксессуары.
Анализ данных, полученных с помощью «МаркетМетрики», показал, что на российских маркетплейсах наблюдается устойчивый спрос на товары для здоровья и красоты. Это объясняется ростом осведомленности потребителей о здоровом образе жизни и средствах для ухода. В то же время потребители все больше доверяют онлайн-платформам и предпочитают заказывать любимые бренды через интернет, не беспокоясь о возможных подделках.
Также на маркетплейсах в последнее время наблюдается рост продаж товаров для дома и интерьера. На интернет-площадках представлено большое количество вариантов, а цены часто оказываются привлекательнее, чем в обычных магазинах. Интересной тенденцией стало то, что все больше жителей Российской Федерации приобретают на маркетплейсах крупногабаритные товары, такие как мебель, сантехника, автомобильные шины, а также специфические продукты, например лодки.
При анализе российского рынка онлайн-продавцы активно используют разнообразные сервисы, каждый из которых обладает своим уникальным функционалом. В том числе это Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex. Тут необходимо учитывать конкретную задачу. Например, «МаркетМетрика» помогает выбрать нишу, открыть магазин и провести оптимизацию. Крупные компании также применяют подобные сервисы для масштабирования своих проектов. Тем более что есть куда расти: в первом полугодии 2023 года продажи на маркетплейсах в РФ увеличились на 20% и достигли 2,7 трлн рублей (по данным Ассоциации компаний интернет-торговли). Продажи на российских интернет-площадках составляют больше 97% от общего объема.