В Модульбанке определили самые быстрорастущие ниши на маркетплейсах в России

При анализе российского рынка онлайн-продавцы активно используют разнообразные сервисы, каждый из которых обладает своим уникальным функционалом. В том числе это Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex. Тут необходимо учитывать конкретную задачу. Например, «МаркетМетрика» помогает выбрать нишу, открыть магазин и провести оптимизацию. Крупные компании также применяют подобные сервисы для масштабирования своих проектов. Тем более что есть куда расти: в первом полугодии 2023 года продажи на маркетплейсах в РФ увеличились на 20% и достигли 2,7 трлн рублей (по данным Ассоциации компаний интернет-торговли). Продажи на российских интернет-площадках составляют больше 97% от общего объема.