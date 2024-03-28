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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Карантин по бешенству ввели в двух селах Тюменской области

В двух селах Тюменской области ввели карантин по бешенству

28 марта 2024, 07:29
Фото: 1MI

Карантин по бешенству ввели в двух селах Тюменской области

Вирус бешенства выявили в пробах, взятых у лис. На территориях сел будет действовать ряд ограничений.

В селах Юргинское и Шестаково ввели карантин по бешенству животных. Вирус был обнаружен в пробах, взятых у лис, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В связи с карантином в населенных пунктах запрещается проведение ярмарок и выставок, связанных со скоплением восприимчивых животных, вывоз животных за пределы сел, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Ограничения вступили в силу 27 марта.

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Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени обеспокоены массовой гибелью птиц. В районе КПД были обнаружены десятки обездвиженных свиристелей. Местные жители предполагают, что птиц могли отравить.

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