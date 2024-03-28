В двух селах Тюменской области ввели карантин по бешенству

В связи с карантином в населенных пунктах запрещается проведение ярмарок и выставок, связанных со скоплением восприимчивых животных, вывоз животных за пределы сел, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Ограничения вступили в силу 27 марта.