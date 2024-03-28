В двух селах Тюменской области ввели карантин по бешенству

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В селах Юргинское и Шестаково ввели карантин по бешенству животных. Вирус был обнаружен в пробах, взятых у лис, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
В связи с карантином в населенных пунктах запрещается проведение ярмарок и выставок, связанных со скоплением восприимчивых животных, вывоз животных за пределы сел, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Ограничения вступили в силу 27 марта.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени обеспокоены массовой гибелью птиц. В районе КПД были обнаружены десятки обездвиженных свиристелей. Местные жители предполагают, что птиц могли отравить.