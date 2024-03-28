Тюменцы Филя и Маничела спасли военную технику от атаки на СВО

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
«На днях их „Уралы“ были несколько раз атакованы FPV-дронами», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Также бойцам удалось отбить одну машину и перегнать ее на безопасное расстояние. Командиры отмечают готовность мужчин прийти на помощь и успешно выполнять поставленные задачи.
Ранее «Наш город» сообщал о намерении многодетной матери из Тюмени отправиться в зону СВО. Как рассказала женщина, она очень хочет встретиться с мужем.