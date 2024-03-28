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Updated Сегодня, 11:42

Тюменские военные смогли спасти военную технику от атаки на СВО

Тюменцы Филя и Маничела спасли военную технику от атаки на СВО

28 марта 2024, 11:40
Фото: 1MI

Тюменские военные смогли спасти военную технику от атаки на СВО

Рядовые батальона «Ермак» успешно вывели военную технику из-под ударов вражеских дронов в ходе СВО. Как стало известно, в мероприятии участвовали: боец с позывным «Филя» из поселка Винзили и военнослужащий «Маничела» из деревни Большие Акияры.
«На днях их „Уралы“ были несколько раз атакованы FPV-дронами», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Также бойцам удалось отбить одну машину и перегнать ее на безопасное расстояние. Командиры отмечают готовность мужчин прийти на помощь и успешно выполнять поставленные задачи.

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Ранее «Наш город» сообщал о намерении многодетной матери из Тюмени отправиться в зону СВО. Как рассказала женщина, она очень хочет встретиться с мужем.

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