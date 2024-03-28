Тюменцы Филя и Маничела спасли военную технику от атаки на СВО

Тюменские военные смогли спасти военную технику от атаки на СВО

Рядовые батальона «Ермак» успешно вывели военную технику из-под ударов вражеских дронов в ходе СВО. Как стало известно, в мероприятии участвовали: боец с позывным «Филя» из поселка Винзили и военнослужащий «Маничела» из деревни Большие Акияры.