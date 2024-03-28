Тюменский мэр назвал имена земляков, погибших во время СВО

Государственные награды матерям, женам, детям погибших военнослужащих вручил представитель военного комиссариата Тюменской области капитан Денис Метлев. В конце мероприятия была проведена минута молчания в память о погибших. После церемонии мэр города пообщался с родственниками ушедших героев, обсудив вопросы поддержки и помощи со стороны властей.