Тюменский мэр назвал имена земляков, погибших во время СВО

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Государственные награды матерям, женам, детям погибших военнослужащих вручил представитель военного комиссариата Тюменской области капитан Денис Метлев. В конце мероприятия была проведена минута молчания в память о погибших. После церемонии мэр города пообщался с родственниками ушедших героев, обсудив вопросы поддержки и помощи со стороны властей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские военные смогли спасти военную технику от атаки противников на СВО.