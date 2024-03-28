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Updated Сегодня, 15:57

В Тюмени мэр передал награду родственникам бойцов, погибших в спецоперации

Тюменский мэр назвал имена земляков, погибших во время СВО

28 марта 2024, 15:55
Фото: Руслан Кухарук / telegram-канал

В Тюмени мэр передал награду родственникам бойцов, погибших в спецоперации

В Тюмени состоялась церемония передачи государственных наград родственникам бойцов, погибших в зоне спецоперации. В церемонии приняли участие руководители военных и общественных организаций, а также мэр города Руслан Кухарук.

Государственные награды матерям, женам, детям погибших военнослужащих вручил представитель военного комиссариата Тюменской области капитан Денис Метлев. В конце мероприятия была проведена минута молчания в память о погибших. После церемонии мэр города пообщался с родственниками ушедших героев, обсудив вопросы поддержки и помощи со стороны властей.

В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские военные смогли спасти военную технику от атаки противников на СВО.

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