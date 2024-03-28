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Темой выездной сессии ПМЭФ в Йоханнесбурге стало сотрудничество РФ и Африки

Темой выездной сессии ПМЭФ в Йоханнесбурге стало сотрудничество РФ и Африки

28 марта 2024, 13:11
Фото: Росконгресс
Традиционная выездная сессия ПМЭФ в этом году состоялась 27 марта в Йоханнесбурге (ЮАР). На встрече присутствовали более 100 чиновников, предпринимателей и журналистов. Тема мероприятия — сотрудничество России и государств Африки.

Выездная сессия началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает 56orb.ru.

Как рассказал замглавы Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков, бизнес и госорганы России и стран африканского континента работают на площадке ПМЭФ последние восемь лет. По его словам, такой формат позволяет развивать отношения между государствами в разных направлениях.

Будущее взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Южной Африкой обсуждается давно. По словам заместителя торгового представителя в ЮАР Олега Савикова, обе стороны поддерживают взаимоуважительные отношения и нацелены на стабильное и долгосрочное сотрудничество.

Исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк отметил, что на протяжении многих лет Россия является надежным партнером Африки и будет продолжать играть важную роль в ее энергетическом развитии. По его словам, ПМЭФ — это площадка для перехода к стратегическому партнерству.

Напомним, что ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

1MI — информационный партнер форума.

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