Темой выездной сессии ПМЭФ в Йоханнесбурге стало сотрудничество РФ и Африки

Исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк отметил, что на протяжении многих лет Россия является надежным партнером Африки и будет продолжать играть важную роль в ее энергетическом развитии. По его словам, ПМЭФ — это площадка для перехода к стратегическому партнерству.