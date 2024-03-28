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Тюмень стала лидером в УрФО по интересу к каршерингу

Спрос на каршеринг вырос в два раза у тюменцев

28 марта 2024, 07:36
Фото: 1MI

Тюмень стала лидером в УрФО по интересу к каршерингу

Жители Тюмени стали чаще интересоваться сервисом каршеринга. В приложениях по аренде автомобилей горожане стали проводить в два раза больше времени в этом году по сравнению с 2023 годом. Среди регионов Уральского федерального округа областная столица заняла первое место по данному показателю.

Такие данные предоставили аналитики оператора «МегаФон». При этом самый высокий интерес зафиксирован на сервисах по аренде авто в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.

По данным аналитиков оператора Yota, показатель продолжительности использования приложений каршеринга в Тюменской области вырос в этом году на 55%. Большая часть пользователей — граждане в возрасте от 26 до 35 лет.

В тройку лидеров по популярности у россиян вошли приложения BelkaCar (рост интереса на 350%), «Делимобиль» (рост на 307%) и «Яндекс Драйв» (рост на 156%), пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылись продажи китайских внедорожников Aito M7. Стоимость авто премиум-класса начинается от 6,7 млн рублей.

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