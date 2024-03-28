Спрос на каршеринг вырос в два раза у тюменцев

Тюмень стала лидером в УрФО по интересу к каршерингу

Жители Тюмени стали чаще интересоваться сервисом каршеринга. В приложениях по аренде автомобилей горожане стали проводить в два раза больше времени в этом году по сравнению с 2023 годом. Среди регионов Уральского федерального округа областная столица заняла первое место по данному показателю.