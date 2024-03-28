Спрос на каршеринг вырос в два раза у тюменцев

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
Такие данные предоставили аналитики оператора «МегаФон». При этом самый высокий интерес зафиксирован на сервисах по аренде авто в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.
По данным аналитиков оператора Yota, показатель продолжительности использования приложений каршеринга в Тюменской области вырос в этом году на 55%. Большая часть пользователей — граждане в возрасте от 26 до 35 лет.
В тройку лидеров по популярности у россиян вошли приложения BelkaCar (рост интереса на 350%), «Делимобиль» (рост на 307%) и «Яндекс Драйв» (рост на 156%), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылись продажи китайских внедорожников Aito M7. Стоимость авто премиум-класса начинается от 6,7 млн рублей.